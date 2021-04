Racing 92 : Tests négatifs et arrivée de Fickou

Placés à l’isolement depuis vendredi, les joueurs du Racing 92 ont passé de nouveaux tests Covid ce lundi, qui se sont tous révélés négatifs. Gaël Fickou, lui, a fait son arrivée au Plessis-Robinson. Les Ciel et Blanc reprennent l’entraînement avant le déplacement à Toulouse samedi en Top 14.

Double bonne nouvelle pour le Racing 92. Placés à l’isolement depuis vendredi, les joueurs franciliens attendaient avec une certaine anxiété les nouveaux tests Covid-19 passés ce lundi. Selon les informations de RMC Sport, tous se sont révélés négatifs. Et c’est un grand soulagement pour les Ciel et Blanc, dont le match contre le Stade Français avait été reporté par précaution par la Ligue nationale de rugby. Les hommes de Laurent Travers avaient affronté l’Union Bordeaux-Bègles (qui compte désormais quatre éléments positifs) une semaine plus tôt en quart de finale de Champions Cup.

Les Racingmen peuvent donc reprendre l’entrainement, dès ce lundi soir, et basculer logiquement sur le choc à Toulouse samedi (21h05) pour le compte de la 22e journée du Top 14. Au Plessis-Robinson, un certain Gaël Fickou a fait son apparition ce lundi. Comme annoncé jeudi dernier par RMC Sport, le centre international du Stade Français a fait ses valises pour terminer la saison avec le Racing 92, où il s’était déjà engagé pour les quatre prochaines saisons. Le contrat est signé. Sa nouvelle aventure francilienne est d’ores et déjà lancée.