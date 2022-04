Racing: Anton Bresler restera la saison prochaine

Le deuxième ligne d’origine namibienne, Anton Bresler, arrivé comme joker médical cet hiver, portera toujours les couleurs du Racing la saison prochaine.

Ce sera plus qu’un intérim. Recruté comme joker médical au mois de novembre au Plessis-Robinson, Anton Bresler a convaincu le staff de Laurent Travers et ses dirigeants. Le deuxième ligne namibien de 34 ans, arrivé en provenance de Worcester après avoir porté les couleurs des Sharks puis Edimbourg, s’est rapidement intégré dans le collectif francilien.



Le joueur à la coupe mulet a ainsi disputé dix matchs avec le Racing depuis le mois de décembre, dont cinq comme titulaire, le dernier lors de la victoire contre Biarritz (40-7) samedi dernier pour le compte de la 23eme journée de Top 14. Le club présidé par Jacky Lorenzetti avait étudié plusieurs possibilités de renfort à ce poste avant de revoir ses plans et de confirmer le géant Anton Bresler (2 m, 114 kg).



D’ici la fin de saison, il tentera d’aller le plus loin possible avec le Racing, cinquième du Top 14 à trois journées de la fin de la saison régulière et par ailleurs qualifié pour les quarts de finale de Champions Cup la semaine prochaine contre les Anglais de Sale.