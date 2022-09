Racing: Saili dans le viseur pour remplacer Vakatawa

INFO RMC SPORT - Le Racing aimerait recruter le centre néo-zélandais de Biarritz Francis Saili pour pallier la fin de carrière de Virimi Vakatawa.

Le Racing a vécu un coup de tonnerre ce lundi. Le club francilien a appris, avec une émotion non dissimulée, la fin de carrière prématurée de Virimi Vakatawa. Le centre international français (30 ans, 32 sélections) doit raccrocher les crampons pour raison médicale. Le joueur, accompagné de son manager Laurent Travers mais aussi de son président Jacky Lorenzetti ainsi que du sélectionneur des Bleus Fabien Galthié, prendra la parole ce mardi midi.



En coulisses, on s’active au sein du club francilien d’une part pour l’accompagner mais aussi pour le remplacer. Selon les informations de RMC Sport, le Racing a jeté son dévolu sur le centre international néo-zélandais de Biarritz Francis Saili. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club basque, Saili (31 ans, 2 sélections en 2013) avait été courtisé ces derniers mois par le Stade Français. L’affaire avait finalement capoté pour des raisons financières et Paris a finalement recruté le Sud-Africain Jeremy Ward.

Le Racing devra sortir le chéquier

Toujours selon les informations de RMC Sport, des contacts ont d’ores et déjà été établis entre les différentes parties mais le dossier n’est pas bouclé. Pour s’attacher ses services, le Racing devra sortir le chéquier et verser une grosse indemnité à Biarritz.

Le club basque ne devrait pas lâcher Francis Saili à moins de 400 000 euros, soit là somme correspondant aux dernières années de contrat. Sur ce point, le président biarrot Jean-Baptiste Aldigé pourrait se montrer intransigeant.