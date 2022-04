Stade Français: l’entraîneur des avants n’a pas apprécié la charge de son président

Alors qu’Hans-Peter Wild, le propriétaire-président du Stade Français, a récemment estimé que son club n’était "pas professionnel", Laurent Sempéré, l’entraîneur des avants parisiens, lui a répondu ce mercredi en conférence de presse.

Les récentes déclarations du propriétaire-président du Stade Français n’ont visiblement pas plu à Laurent Sempéré. Présent en conférence de presse ce mercredi, à trois jours de la réception de Pau en Top 14, l’entraîneur des avants du club parisien a commenté les propos d’Hans-Peter Wild, qui avait estimé, au cours d’un entretien accordé à L’Equipe le 12 avril dernier, que le Stade Français n'était “pas professionnel”.

"C’est le président, il a le droit de s’exprimer, je n’ai pas à commenter ses déclarations, a estimé Laurent Sempéré devant les journalistes. Je crois que ce n’est pas le moment de parler de ça. Il reste quatre journées et on a une équipe qui n’a pas lâché. On a toujours cette unité, comptez sur moi pour garder cette unité jusqu'à la fin et me battre jusqu’au bout. On n’est pas à l’heure du bilan, on verra plus tard. On joue tous avec les mêmes armes et il faut le gérer plus ou moins bien. On ne se cherche pas d’excuses.”

"Ce genre de déclarations et de petites piques, je ne suis pas adepte"

"Même si les résultats ne sont pas ceux qu’on aurait espéré en début de saison, il faut finir jusqu’au bout tous ensemble et se respecter jusqu’au bout, c’est pour ça que, ce genre de déclarations et de petites piques, je ne suis pas adepte. Parce que ça fait une dizaine de mois que l'on vit ensemble avec ce groupe et qu'on avance", a conclu l'ancien talonneur.

Onzième du Top 14 à quatre journées de la fin, le Stade Français compte 11 points de retard sur la sixième place et a déjà presque dit adieu à une qualification en phase finale. Après leur élimination en 8e de finale de la Champions Cup contre le Racing 92 le week-end passé, la fin de saison des Parisiens s’annonce donc bien terne.