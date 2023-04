Stade Toulousain: Capuozzo et Guitoune de retour à l’entraînement, Ibanez et Montanier en visite

Absent depuis la fin du Tournoi des VI Nations, l’ailier international italien Ange Capuozzo était de retour à l’entraînement mardi, tout comme Sofiane Guitoune. Les Toulousains ont eu la visite à Ernest-Wallon de Raphaël Ibanez et celle, plus inattendue, de Philippe Montanier.

Cela faisait six semaines qu’on n’avait pas revu Ange Capuozzo sur les terrains. Blessé à l’omoplate lors du match face à l’Irlande le 25 février, l’ailier polyvalent a été longuement indisponible. Après une fin de Tournoi tronquée et trois rencontres loupées avec son club - à Castres, et les deux matchs de phase finale de Champions Cup face aux Bulls et aux Sharks -, revoilà Ange Capuozzo.

Il devrait pouvoir aider le staff à faire tourner l’effectif face à Lyon dimanche (21 heures), après la débauche d’énergie du week-end dernier. Ses qualités entrevues cette année avec Toulouse (10 matchs, 4 essais) seront précieuses.

Autre bonne nouvelle pour la ligne de trois quarts: le retour de Sofiane Guitoune. Blessé au mollet et sorti en début de match à Castres, le centre s’entraînait normalement. A ses côtés, hormis les blessés de longue date comme Jelonch, Youyoutte ou Tolofua, tous les autres étaient là, notamment les internationaux.

Le coach du TFC a fait le (court) déplacement

Il y avait d’ailleurs du beau monde au centre d’entraînement d’Ernest-Wallon. Comme cela arrive avec certains membres du staff du XV de France dans la saison, le manager des Bleus Raphaël Ibanez a assisté à la séance. Et à ses côtés, un invité qui n'aura pas eu trop de kilomètres à faire: l’entraîneur du club de foot de Toulouse, Philippe Montanier, qui a chaleureusement été accueilli par le manager Ugo Mola.

Montanier et Ibanez ont passé une bonne partie de l’entraînement à discuter côte à côte. Parlant peut-être de la prochaine finale de Coupe de France du TFC, face Nantes (29 avril) ou bien de la prochaine Coupe du monde de rugby en France (8 septembre-28 octobre)…