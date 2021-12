Taniela Moa, ancien joueur des Tonga et de Pau, est mort à 36 ans

Taniela Moa, ancien ouvreur des Tonga avec qui il avait notamment battu la France lors de la Coupe du monde 2011, est mort à l’âge de 36 ans, jeudi. Il avait porté les couleurs de Pau entre 2011 et 2017.

Le monde du rugby pleure Taniela Moa, ce jeudi. L’ancien demi de mêlée des Tonga est mort à l’âge de 36 ans. Les circonstances de sa tragique disparition n’ont pas été précisées. Son décès met en émoi la Section paloise (actuellement 9e du Top 14) où le joueur a passé six saisons entre 2011 et 2017, année où il a raccroché les crampons. Le club a publié un message de condoléances sur ses réseaux sociaux.

"Triste nouvelle pour la famille Vert et Blanc ce jeudi matin, nous venons d’apprendre la disparition de Taniela Moa à l’âge de 36 ans, indique un message sur Twitter. International avec les Baby Blacks et les Tonga, il a porté les couleurs de la Section de 2011 à 2017 et participé à la montée du club en Top 14 (en 2015, ndlr)." "Taniela était un joueur atypique qui a illuminé le Hameau, il avait une forme de génie à son poste capable d’envoyer des passes de 30m à gauche comme à droite, ajoute le président du club, Bernard Pontneau. C’était un garçon très attachant."

Avant de rejoindre le Béarn, Moa s’était illustré lors de la Coupe du monde 2011 en participant à la victoire héroïque des Tonga face à la France (14-19) lors de la phase de poule. Avant cela, il avait mené sa carrière en Nouvelle-Zélande au sein des franchises d’Auckland, de Bay of Plenty et des Chiefs.

"Auckland Rugby tient à vous apprendre le triste décès de Taniela Moa, indique un message de la franchise néo-zélandaise sur Twitter. Taniela comptait 58 sélections avec les Blue and White Hoops remportant deux titres NPC. Taniela a également représenté les Tonga à 20 reprises. Nos pensées et nos condoléances vont à la famille Moa en ce moment."