Top 14: dans le dur, le MHR lance déjà les grandes manœuvres en vue de la saison prochaine

INFO RMC SPORT - Le match contre Brive (26-27) a laissé des traces. Le staff en place, chapeauté par Philippe Saint-André, ne devrait pas résister à la 14e défaite de la saison, la 5e déjà à domicile. Mohed Altrad, le président du MHR, a décidé d’opérer des grands changements en vue de la saison prochaine.

La défaite de trop pour Mohed Altrad. Le président du MHR espérait encore que son équipe puisse défendre son titre de champion de France. Il avait même évoqué le mot "remontada" lors du stage à Canet-en-Roussillon avant le match à Perpignan. Mais depuis ce succès, Montpellier s’est incliné à trois reprises, dont deux fois à domicile, contre Castres et Brive. La dernière défaite en date a d’ailleurs entraîné quelques tensions dans le vestiaire.

Mohed Altrad, qui a assisté à la scène, a décidé de faire des changements. Pourtant devenu plus patient avec le temps, il sent qu’il faut changer des choses. Depuis le début de la semaine, il enchaîne les entretiens, avec les différents membres du staff pour opérer une réorganisation profonde du secteur sportif.

Philippe Saint-André vice-président

Philippe Saint-André, directeur du rugby, va prendre du recul sur le sportif. Il n’intervenait d’ailleurs plus du tout sur le terrain, ce que le président a découvert récemment. 'PSA' continuait de faire les causeries d’avant et d’après-match, tranchait pour la composition d’équipe mais n’intervenait plus sur le terrain la semaine. Mohed Altrad l’a annoncé dans le podcast de RMC Sport, "Entre les Potos" : "Je suis reconnaissant envers Philippe Saint-André, mais il n'a pas réellement entraîné depuis qu'il est là, souligne Mohed Altrad. Les avants étaient coachés par Olivier Azam, remplacé depuis par Joan Caudullo, et le reste de l'équipe est entraîné par Jean-Baptiste Elissalde. Philippe est là pour le recrutement, les choix tactiques et un certain nombre de choses qui concernent le club. La saison prochaine, il va prendre encore plus de recul mais ce n'est pas lié à la situation du club. Je pense lui donner un poste de vice-président."

PSA avait même évoqué ces changements la semaine dernière avant le match de Brive : "Il va y avoir pas mal de changement dans le staff, des personnes qui vont partir, d’autres que l’on ne va pas garder. Une réorganisation du staff pour amener encore plus de plus-value et être le plus compétitif possible la saison prochaine. Après une telle saison, il faut une grosse remise en question de la part des joueurs et du staff."

Jean-Baptiste Elissalde promu

Mohed Altrad a déjà trouvé le successeur de PSA. Il souhaiterait que Jean-Baptiste Elissalde ait des prérogatives plus larges et devienne responsable du projet sportif. Avec un intitulé de poste encore à préciser. Entraîneur en chef aujourd’hui, il devrait prendre du galon. Depuis son arrivée, il essaye d’avoir un regard transversal sur le club. Il assiste aux entraînements du centre de formation, fait filmer les séances, regarde tous les matches des week-ends et souhaite une trame commune sur le projet sportif entre toutes les strates du club. Avec un objectif : que lorsqu’un jeune monte avec les pros, il soit de suite opérationnel. Altrad a conscience du travail fourni pour l’ancien toulousain et souhaiterait lui donner un poste plus en adéquation avec son travail. Mais "JBE" resterait bien sûr le terrain. C’est ce qui l’anime avant tout.

La saison prochaine, il sera accompagné dans cette mission par l’Anglais Richard Cockerill, qui lui deviendrait manager. Les deux hommes devraient se rencontrer la semaine prochaine lors de la venue de l’anglais au GGL stadium. L’ancien entraîneur de Toulon et des avants du quinze de la Rose sera notamment en charge du jeu d’avants et succédera à Joan Caudullo, qui va redevenir directeur du centre de formation.

Ruiz partant, Kockott proposé, Paillaugue envisagé

Au club depuis l’été 2021, Alexandre Ruiz va lui aussi quitter le club. Entraîneur adjoint, en charge de la défense, des rucks, des attitudes au contact et de la discipline au MHR, il est en passe de rejoindre Soyaux-Angoulême, club de Pro D2, comme annoncé par L’Equipe. Les discussions sont bien avancées et c’est une belle opportunité pour l’ancien arbitre international qui souhaitait devenir entraîneur en chef. Il a rencontré Mohed Altrad et il est avéré que le président ne le retiendra pas contre son gré. Bruce Reihana, en charge des skills et du jeu au pied, pourrait aussi s'en aller. Le staff champion de France n’aura pas survécu à l’année post titre car Olivier Azam avait déjà quitté le staff en cours de saison. Et si on rajoute le départ de Tom Whitford, team manager, en direction du Racing, c’est quasiment l’intégralité du staff qui va être renouvelé.

Jean-Baptiste Elissalde souhaiterait du renfort et de nouvelles compétences dans le staff. Les tractations sont donc ouvertes aujourd’hui pour chercher les profils adéquates. Rory Kockott faisait partie des profils. L’ancien demi de mêlée aurait proposé ses services. Mais finalement l’ancien Castrais ne rejoindra pas le nouveau staff du MHR.

Benoît Paillaugue, figure historique du club actuellement à Toulon (il lui reste un an de contrat au RCT), pourrait faire partie des pistes sérieuses pour renforcer le staff prochainement. Très proche de Jean-Baptiste Elissalde, depuis leurs années rochelaises, l’ancien neuf du MHR n’a jamais caché son désir d’embrasser la carrière d’entraîneur dans son club de cœur une fois sa carrière sportive achevée.

Alors que la saison n’est pas encore finie et que le MHR peut aller chercher une 7e ou 8e place, qualificative pour la coupe d’Europe, le président lui se projette déjà sur l’exercice suivant. Les grandes manœuvres sont en cours.