Top 14: Altrad annonce que Saint-André va prendre du recul avec le terrain à Montpellier

Champion de France en titre, Montpellier est loin de vivre une saison de rêve. A huit points du top 6 à deux journées de la fin de la phase régulière, le MHR ne devrait pas participer aux phases finales du Top 14. Une déception pour son président Mohed Altrad. "C'est un club jeune qui n'est pas forcément une terre de rugby. On progresse petit à petit et on était régulièrement dans les six depuis que je suis arrivé (en mai 2011). Cette année, j'espère qu'on attrapera la 7e ou 8e place pour se qualifier pour la Coupe d'Europe" a-t-il indiqué dans le podcast "Entre les Potos" sur RMC.

Un rôle différent pour PSA

Le président du MHR a annoncé que Philippe Saint-André, actuel directeur du rugby, allait prendre du recul avec le terrain. "Je suis reconnaissant envers Philippe Saint-André, mais il n'a pas réellement entraîné depuis qu'il est là, souligne Mohed Altrad. Les avants étaient coachés par Olivier Azam, remplacé depuis par Joan Caudullo, et le reste de l'équipe est entraîné par Jean-Baptiste Elissalde. Philippe est là pour le recrutement, les choix tactiques et un certain nombre de choses qui concernent le club."

Des frictions après la défaite contre Brive

Une décision qui n'a rien à voir avec la saison que traverse le club héraultais. "La saison prochaine, il va prendre encore plus de recul mais ce n'est pas lié à la situation du club. Je pense lui donner un poste de vice-président", affirme l'homme d'affaires. Après la défaite contre la lanterne rouge Brive le week-end dernier, la troisième consécutive, la tension est montée dans les vestiaires.

PSA aurait demandé à ses joueurs une remise en question. Cette prise de parole n'a guère plu à Mohamed Haouas, qui aurait mis le directeur du rugby face à ses responsabilités. Le pilier aurait été soutenu par son coéquipier Paul Willemse. L'altercation entre les trois hommes s'est déroulée sous les yeux des autres joueurs. Interrogé à ce sujet, Mohed Altrad rappelle que le revers contre Brive "a laissé des traces". "Cela crée des amertumes, ça se chamaille. C'est vrai que dans le vestiaire c'était un peu chaud, j'étais présent, et j'ai pris la parole pour calmer tout le monde."

Le président a convoqué les deux joueurs pour s'expliquer dans la semaine. "Pour parler de la convocation de 'Momo' Haouas, non, il n'est pas en bonne forme en ce moment. Vous le savez, il a eu une condamnation avec sursis, et c'est lui qui le dit, pas moi, il passe au tribunal vendredi pour une autre affaire. Il a peur de cette séance au tribunal correctionnel."