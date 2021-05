Top 14: Franck Azéma n’ira finalement pas à Montpellier

Pressenti pour être l’entraineur du MHR pour la saison prochaine, Franck Azéma n’ira finalement pas dans l’Hérault. Il quittera en revanche son poste à Clermont dans quelques semaines et pourrait se retrouver sans club. Explications.

Tout semblait acté. Franck Azéma devait quitter Clermont cet été après 10 ans en Auvergne, pour rejoindre le MHR. Et puis: "Je n’irai pas à Montpellier la saison prochaine", a lâché Franck Azéma mercredi dans les colonnes de La Montagne.

Pourtant, l’entraîneur était bel et bien motivé par le projet. Franck Azéma avait annoncé qu’il quitterait son poste à Clermont en fin de saison, malgré ses deux années de contrat restantes. "Le club a besoin d’un nouveau souffle", avait-il alors justifié, confiant sa lassitude. "Le job est pour Franck", avait de son côté avancé le président montpelliérain Mohed Altrad. Mais il fallait être attentif à la suite de la phrase: "mais Franck ne peut pas le prendre. Et je ne peux pas lui donner tant qu’il n’est pas libéré. Juridiquement, on ne peut avoir deux contrats avec deux clubs différents."

Discussions compliquées entre les deux clubs

Clermont et Montpellier devaient alors s’accorder, pour libérer l’entraineur plus tôt que prévu, moyennant des indemnités. Mais les négociations entre les deux parties ont été laborieuses, compliquées, puis finalement rompues. "On est dans une situation de business: je défends les intérêts du club au-delà des relations qu'on a avec lui", a justifié le président de l’ASM Jean-Michel Guillon auprès de L’Equipe. Clermont n’a en effet pas voulu s’assoir sur les indemnités, faisant également valoir la concurrence entre les deux clubs. Une somme que Mohed Altrad ne souhaitait pas payer. Fin des discussions.

"Je n’ai rien pour la saison prochaine"

Les pourparlers qui s’éternisaient depuis de longues semaines laissaient pressentir que tout ne se passait pas comme prévu pour Franck Azéma. Et la prolongation d’Olivier Azam, entraineur des avants de Montpellier, a été un indice supplémentaire et a poussé le Clermontois à clarifier la situation. "Aujourd’hui, cette piste ne peut pas aboutir. Un point c’est tout! Et pour l’instant, je n’ai rien pour la saison prochaine", a-t-il tranché dans La Montagne. Car l'ASM a déjà annoncé le nom de son futur manager: Jono Gibbes, qui arrivera en provenance de La Rochelle.

Il reste encore au moins trois matchs à Franck Azéma sur le banc auvergnat. L’ASM reçoit Toulon samedi (21h05), se déplacera ensuite à Toulouse (29 mai) et affrontera La Rochelle (5 juin) en clôture de la saison régulière. Trois adversaires costauds alors que Clermont doit encore batailler pour assurer sa place dans les six qualifiés pour les phases finales. Et l’ASM espère que ce qui s’est tramé en coulisses ces dernières semaines ne va pas déteindre sur le terrain.