Top 14: "Il fait le cow-boy mais…", Guirado dévoile le vrai visage de Forletta, star des célébrations du MHR

Ce lundi dans le Super Moscato Show, sur RMC, Guilhem Guirado a raconté les dessous des folles célébrations de Montpellier après le titre de champion de France acquis contre Castres vendredi. Le talonneur en a profité pour effectuer une petite mise au point au sujet d’Enzo Forletta, qui ne serait pas aussi infatigable que ça.

Guilhem Guirado ne pouvait pas laisser son coéquipier se forger une telle réputation sans réagir. Ce lundi, dans le Super Moscato Show sur RMC, le talonneur a donc remis l’église au centre du village: non, Enzo Forletta, que l’on a vu en très grande forme lors des festivités tout au long du week-end après la victoire de Montpellier en finale du Top 14, n’est pas si infatigable.

Le jeune pilier de 25 ans, roi de la nuit, a notamment publié une photo de Guirado allongé en position foetale sur un banc en compagnie du bouclier de Brennus. Forcément, Guirado a exigé un droit de réponse au micro de Vincent Moscato et de toute sa bande.

"Il s’est fait une sieste pendant trois heures ce gros salaud!"

"Il va falloir remettre quelque chose dans le contexte: Monsieur Forletta joue un peu à Zorro, à faire le cow-boy, à vouloir coucher tout le monde… Mais lui dans la nuit de vendredi à samedi après avoir fêté le titre, il est rentré à 8h du mat et il est allé se coucher pendant 2h30-3h. Moi, je suis arrivé plus tard, à 9h30, et j’ai pris le temps de profiter de ma famille", a détaillé le néo-retraité dans un large sourire.

Désireux de révéler aux yeux de la France entière le vrai visage de son coéquipier, Guirado en a remis une couche. "Deuxième coup d’arrêt: il s’est échappé sur le chemin du retour dans le train. Il s’est fait une sieste pendant trois heures ce gros salaud! Et il a encore fait une siestounette le soir quand on est arrivé au GGL Stadium pour fêter le titre." La vérité est désormais rétablie.