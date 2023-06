Toulouse-La Rochelle: l’incroyable essai de Romain Ntamack qui offre le sacre aux Toulousains

L'ouvreur du Stade Toulousain a signé un exploit monumental à l'issue d'une chevauchée fantastique pour offrir à Toulouse un 22e titre de champion de France.

De zéro à héros, Romain Ntamack a démontré de manière éclatante pourquoi il est un joueur exceptionnel, un génie débordant de ressources physique et mentale. Alors qu’il venait de manquer une pénaltouche cruciale dont on pensait qu’elle marquerait un tournant décisif de cette finale contre La Rochelle (29-26), l’ouvreur international s’est lancé dans une chevauchée fantastique, cassant plusieurs plaquages pour finir entre les perches.

"C'est la seule séquence du match où on tient le ballon et on arrive à trouver le décalage, a réagi à chaud Ntamack au micro de France Télévision. On a la chance que ça nous sourit à la dernière action. À dix minutes de la fin, peu de personnes nous voyaient soulever le bouclier. Ça montre la force de caractère de cette équipe. Personne ne lâche rien jusqu'au bout, tout le monde y croit, une finale de Top 14 se joue jusqu'à la dernière action. On n'avait vraiment pas beaucoup de solutions, on est hyper heureux."

Thomas Ramos: "La réponse de Romain est juste incroyable"

Quelques instants plus tôt, Ntamack était loin d’imaginer qu’il s’en irait offrir le 22e Bouclier de Brennus sur ce geste incroyable. Les mains sur le visage, les yeux dans le vide, Ntamack peinait à comprendre comment il avait pu passer à côté d’une telle occasion de ramener son équipe à proximité de l’en-but adverse sur une pénaltouche qui semblait dans ses cordes. La séquence était d’autant plus difficile à digérer pour l’ouvreur toulousain que les Rochelais obtenaient une pénalité dans la foulée. Le match avait basculé, du moins le pensait-on.

"Ça s'est joué à des détails. Pour moi, la finale est finie quand je rate la touche pour revenir dans leur camp. Dans ma tête c'est terminé. Mais la chance que j'ai, c'est que j'étais le seul à le penser, alors que les 14 autres sur le terrain m'ont dit que ce n'était pas fini."" La réponse de Romain (Ntamack) est juste incroyable, c'est génial, s'est réjoui l'arrière Thomas Ramos, toujours au micro de France Télévisions. Quand il (Ntamack) rate son coup de pied en touche, t'as l'impression qu'il a loupé son match et en fait, le mec te met un essai de 60 mètres sorti de tu sais pas où, donc voilà je suis trop content pour lui et pour l'équipe."