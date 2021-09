La Rochelle-Toulouse en direct: un choc pour clôturer cette première journée

On termine cette première journée de Top 14 par le choc entre La Rochelle et Toulouse (21h05). Deux équipes qui se sont affrontées en finale de Top 14 et de Coupe d’Europe la saison dernière.

La compo de Toulouse ! Ramos ; Lebel, Tauzin, Holmes, Medard ; (o) Ntamack, (m) Dupont ; Placines, Miquel, Cros ; Ri. Arnold, Flament ; Aldegheri, Mauvaka, Baille

Remplaçants : J. Marchand, Neti, Tafili, Ro. Arnold, Youyoutte, Tolofua, Bales, Nanai-Williams



Du lourd devant, des absents derrière Ronan O'Gara a décidé d’aligner un pack très haut de gamme pour faire mal aux Toulousains. Atonio, Skelton, Bourgarit, Sazy ou encore Gourdon sont tous là, et l’international Grégory Alldritt évoluera en n°8 en raison de la blessure de Victor Vito. Rhule et Leyds feront office de cadres avec les absences de West, Kerr-Barlow, Danty et Botia, ainsi que les blessures de Dulin, Sinzelle et Retière. Pierre Popelin, recrue en provenance de Vannes, sera titulaire en 15, Plisson à l'ouverture.



Et voici la compo rochelaise ! Popelin ; Leyds, Rhule, Favre, Alonso Munoz ; (o) Plisson, (m) Berjon ; Gourdon, Alldritt, Liebenberg ; Skelton, Sazy ; Atonio, Bourgarit, Priso

Remplaçants : Lagrange, Wardi, Lavault, Tanguy, Bourdeau, Le Bail, Buliruarua, Herrera



Ca vient de se terminer ! Lyon s'impose 28-19 face à Clermont avec un doublé de Dumorthier !



LA ROCHELLE-TOULOUSE, COUP D'ENVOI À 21H05 ! Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct l'ultime choc de cette 1ère journée de Top 14 entre La Rochelle et Toulouse (coup d'envoi à 21h05). Deux équipes qui se sont affrontées en finale de championnat et de Coupe d’Europe la saison dernière avec les sacres toulousains !