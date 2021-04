Top 14: le match Brive-La Rochelle va être reporté

Le match entre Brive et La Rochelle, initialement programmé samedi après-midi, va être reporté en raison de huit cas supplémentaires de Covid-19 détectés mardi dans l'effectif corrézien. Pour le CAB, il s'agit du deuxième week-end consécutif sans match.

Le match entre Brive et La Rochelle, programmé samedi pour le compte de la 22e journée de Top 14, va être reporté par la Ligue Nationale de Rugby. L'annonce doit être faite dans la journée de mardi.

Les Corréziens sont placés à l’isolement depuis jeudi dernier, et ce pour sept jours, après l’apparition de six cas de Covid-19 (variant britannique), entrainant le report du derby contre Clermont. Mais le CAB a annoncé mardi matin huit cas de Covid supplémentaires. "L’ensemble des équipes du club poursuit leur période d’isolement et de nouveaux tests seront organisés jeudi 22 avril", peut-on lire dans le communiqué du club.



Le Top 14 fait face depuis dix jours à des annulations en pagaille. Le week-end dernier, quatre matchs avaient déjà été reportés.

Mauvaise nouvelle également pour les Rochelais qui vont devoir observer un week-end d'arrêt. Pas forcément la meilleure préparation en vue de la demi-finale de Coupe d'Europe contre le Leinster, le week-end suivant (2 mai, 16 heures).