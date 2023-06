Top 14: les images de la liesse à Toulouse après la conquête du 22e titre

Le Stade toulousain a remporté samedi soir face à La Rochelle (29-26) son 22e titre en Top 14. Et la ville rose a bien fêté le retour des héros ce dimanche.

Les joueurs du Stade toulousain, vainqueurs d'un 22e bouclier de Brennus au terme d'une finale à rebondissements, ont été accueillis ce dimanche sur la place du Capitole par une foule en liesse venue célébrer le titre. "Cette victoire, elle a un goût spécial. Jusqu'à trois minutes avant la fin, on pensait que c'était perdu et finalement, voilà, ça a été la délivrance", glisse Omar Hasan, ancien pilier du Stade toulousain, venu au Capitole pour savourer un moment de communion avec les champions de France 2023. "Finalement c'est comme une leçon de vie: il ne faut jamais abandonner, on ne sait pas à quel moment ça va payer", a-t-il ajouté.

Le bus des nouveaux champions de France de rugby, frappé d'un gigantesque logo rouge et noir "Champions 22", saluant ce 22e titre national, est arrivé sur la place du Capitole en fin d'après-midi, au son d'une musique tonitruante et des applaudissements.

Les acclamations sont venues saluer l'apparition du bouclier de Brennus et des joueurs sur le balcon du Capitole, avant que le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc (DVD), proclame avec fierté lors d'une cérémonie au sein de la "salle des Illustres" du Capitole: "Il n'y a pas d'autre ville que Toulouse où le Brennus a atterri 22 fois."

Romain Ntamack veut "Savourer au maximum"

Le héros de la finale, Romain Ntamack, auteur de l'essai de la victoire (29-26) à deux minutes de la fin du match, répétait devant la presse le scénario de cette ultime action: "Les sensations c'est difficile à décrire, on est dans le truc, on n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit: j'essaie juste de m'appliquer, après il y a l'opportunité qui s'ouvre en face de moi et je la saisis."

Le demi d'ouverture de Toulouse et du XV de France, qui est âgé de 24 ans, profite de l'instant: "C'est mon premier bouclier en tant que titulaire donc forcément j'essaie de savourer au maximum, de prendre tous les petits moments qui sont vachement importants et qui marquent le fait d'avoir remporté ce championnat."

Non loin de la star du match, Léon Portal, le capitaine de l'équipe crabos (moins de 18 ans) du Stade toulousain, elle aussi championne de France, se rappelle des ultimes instants au Stade de France: "Les cinq dernières minutes, la tribune était un peu éteinte, Romain, il a fait la percée et on a tous sauté de joie." "Cette année, on a beaucoup de titres, les espoirs, les crabos et les pros, deux équipes de cadets en finale, ça montre qu'il y a de la jeunesse au Stade toulousain", s'est-il félicité.

Avant que les pros rejoignent leur bus, Alexandre Roumat, troisième ligne chez les "grands", a encore le temps de dire quelques mots: "Je joue avec des mecs incroyables et cette année, on a été tout le long premiers sauf une journée donc même si le match hier soir (samedi) a été compliqué et qu'à la fin on se voyait perdre, on s'en est sorti avec un état d'esprit irréprochable."

A la fin de l'été, Toulouse accueillera cinq matches de la Coupe du monde de rugby et "d'une certaine manière", a souligné le maire de la ville, "ce soir, c'est un peu comme le comité d'accueil".