"Je n’ai pas l’habitude de pleurer mais là...", l’émotion de Ntamack après son incroyable essai en finale du Top 14

Auteur d’un essai aussi somptueux que décisif dans le money time de la finale du Top 14 face à La Rochelle (29-26) samedi soir au Stade de France, le demi d’ouverture du Stade Toulousain Romain Ntamack a vécu une soirée très riche en émotions.

"Je ne sais pas si j’avais rêvé un jour de marquer l’essai de la victoire pour le Stade Toulousain en finale du Top 14. Mais je peux dire que ça fait partie des plus belles actions de ma carrière." Romain Ntamack n’est pas près d’oublier ce samedi 17 juin 2023. A l’issue d’une finale du Top 14 haletante face à La Rochelle, l’ouvreur du Stade Toulousain est passé par toutes les émotions avant de brandir le Bouclier de Brennus après un ultime essai de folie inscrit en solo dans les dernières secondes. "C’est pas mal de montagnes russes, confirme l’international tricolore. Entre la touche que je rate… Il y a beaucoup de déception, je me dis que c’est terminé et puis il y a cette dernière action où j’arrive à marquer l’essai. Il y a eu des très bas et un très haut à la fin. Je suis très content que ce soit dans ce sens-là."

Toulouse-La Rochelle : Romain Ntamack en larmes avec sa compagne © AFP

"Des moments indescriptibles"

Le Toulousain peut aussi remercier ses partenaires, lui qui mentalement, avait baissé les bras et s’imaginait vaincu face aux Rochelais. "Je me dis que c’est fini, c’est terminé, avoue Romain Ntamack. J’ai la chance d’avoir des superbes potes à côté qui me disent que ce n’est pas fini, qu’il faut se battre jusqu’à la fin. Grâce à eux, je crois que j’ai eu la ressource nécessaire pour courir jusqu’à l’en-but."

La suite appartient à l’histoire. Le Stade Toulousain décroche son 22eme titre de champion et Romain Ntamack, submergé par l’émotion, fête la victoire auprès de tous ses proches : "On s’est tous pris dans les bras. Je n’ai pas l’habitude de beaucoup pleurer mais là, c’est la première fois que je pleure après un match de rugby. C’est vraiment que l’émotion était forte. Je n’ai pas réussi à retenir mes émotions. C’est beaucoup de soulagement et de fierté. Voir ses proches pleurer, ce sont des moments indescriptibles", conclut le Toulousain, encore sur son nuage.