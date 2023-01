Top 14: lourde suspension pour Acebes après son coup de tête sur Danty

Le capitaine de l'USAP, Mathieu Acebes, a écopé ce mercredi d'une suspension de neuf semaines après son coup de tête sur Jonathan Danty. Le centre de La Rochelle et du XV de France est blessé et sera absent plusieurs mois après le geste de son adversaire.

L'ailier et capitaine de Perpignan, Mathieu Acebes, a été suspendu neuf semaines pour avoir donné un coup de tête au centre de La Rochelle Jonathan Danty, a annoncé mercredi la Ligue nationale de rugby (LNR). Lors d'un match de la 14e journée de Top 14, le 31 décembre, Acebes avait plongé dans un regroupement et percuté à la tête l'international français, qui se trouvait au sol. Cette action lui avait valu un carton rouge, juste avant la mi-temps.

Le joueur de l'USAP a été reconnu coupable de "brutalité" par la commission de discipline de la LNR, qui lui a infligé une sanction initiale de 16 semaines correspondant au "degré supérieur de l'échelle de gravité". Cette sanction a été augmentée d'une semaine en raison du casier disciplinaire du joueur, puis réduite de huit semaines "après prise en compte des circonstances atténuantes (reconnaissance de culpabilité, conduite avant et pendant l'audience et expression de remords)".

Danty a refusé les excuses d'Acebes

Le capitaine perpignanais, déja exclu à trois reprises en PRO D2 et qui ne pourra pas rejouer avant le 27 mars, s'était excusé de son mauvais geste, trois jours après, sur les réseaux sociaux. Blessé au visage, Jonathan Danty ratera le début du Tournoi des VI Nations avec le XV de France et pourrait même être contraint de déclarer de manquer le reste de la saison en Top 14.

"Je joue avec passion. Malheureusement ce week-end, j'ai perdu le contrôle de mes émotions. Jonathan Danty est un joueur que je respecte beaucoup et je regrette fortement mon geste et je me suis excusé aussitôt après le match, avait écrit Mathieu Acebes après son coup de tête. J'assumerai les conséquences de ce geste malheureux."

Des excuses repoussées par Danty par média social interposé: "C'était pourtant prémédité, deux minutes avant tu m'avais prévenu que 'tu t'occuperais de moi'. Tes excuses sont destinées à la commission de discipline. Tu ne regrettes pas ton geste. Et je ne l'excuse pas."

Nakosi prend deux semaines

L'ailier fidjien de Castres Filipo Nakosi a par ailleurs été suspendu deux semaines pour un plaquage haut le week-end dernier sur son homologue anglais du Stade français Paolo Odogwu.

Seulement sanctionné d'un carton jaune au cours de la rencontre, il manquera les deux prochains matches du CO en Champions Cup, dimanche contre Edimbourg puis la semaine prochaine à Exeter.