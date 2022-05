Top 14: Lyon privé de demi-finales pour un désaccord avec la mairie écologiste?

Selon Le Progrès, la candidature de Lyon pour accueillir les demi-finales du Top 14 en 2024 et 2025 a échoué en raison du refus de la mairie écologiste d’accueillir une marque automobile. Ce qui aurait coûté cher au moment du vote.

La Ligue nationale de rugby (LNR) a dévoilé la semaine dernière les villes qui recevront les demi-finales du Top 14 pour les trois prochaines saisons. Ce sera à San Sebastian (Espagne) en 2023, puis à Lille en 2024 et Bordeaux en 2025. Lyon avait aussi candidaté pour accueillir les deux matchs en 2025 (voire 2024), comme la ville l’avait fait lors de l’édition 2018. Sur le papier, la capacité de 58.664 spectateurs offrait de solides atouts à la candidature avec une affluence potentiellement plus conséquente que celles de Lille et Bordeaux. Avec les retombées économiques qui vont avec.

Selon Le Progrès pourtant, le dossier lyonnais s’est pourtant rapidement enlisé. La raison? La mairie a refusé d’installer un partenaire automobile du Top 14 sur la Place Bellecour. La Ligue aurait tenté de négocier avec le maire écologiste, Grégory Doucet et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyonnais (également élu Europe Ecologie-Les Verts) en soulignant que les véhicules exposés seraient électriques. Sans succès. Ce désaccord pourrait avoir peser lors des votes de la LNR au moment de choisir les villes d’accueil.

Lyon battu par Bordeaux au vote

Lyon s’est ainsi incliné face à Bordeaux en récoltant 13 voix, contre 18 pour la mairie girondine également écologiste. Cette saison, les demi-finales se dérouleront à l’Allianz Riviera de Nice les 17 et 18 juin prochains avant la finale au Stade de France une semaine plus tard (24 juin). A deux journées de la fin de la saison régulière, Montpellier est en tête devant l’Union Bordeaux-Bègles, Castres et Lyon.

Le LOU a écrit une nouvelle page de son histoire le week-end dernier en se qualifiant pour sa première finale européenne en Challenge européen. Les Rhodaniens ont rendez-vous le 27 mai à Marseille pour tenter de décrocher le premier titre européen de leur histoire.