Castres-Montpellier: Joey Starr, Castex, Boudjellal, Laporte... Du beau monde dans les tribunes pour la finale de Top 14

Castres et Montpellier s'affrontent ce vendredi au Stade de France lors de la finale de Top 14. Un parterre de spectateurs prestigieux prendra place dans les tribunes pour assister à ce choc entre les deux meilleures équipes de la saison régulière.

N'en déplaise à certains qui auraient voulu voir les stars tricolores Antoine Dupont et Romain Ntamack, la finale du Top 14 opposera ce vendredi soir les équipes de Castres et Montpellier (20h45).

Et qu'on se le dise, ce choc entre le CO et le MHR n'a rien d'une finale au rabais puisque ce sont les deux meilleures équipes de la saison régulière qui s'affrontent sur la pelouse du Stade de France à Saint-Denis. Et pour l'occasion des spectateurs de renom prendront place dans les tribunes dyonisiennes. Parmi eux, on retrouvera certains noms très connus du rugby français comme les anciens dirigeants emblématiques du Stade Français ou de Toulon Max Guazzini et Mourad Boudjellal.

>> Suivez la finale Castres-Montpellier en direct commenté

Castex en tribunes avec Joey Starr et Bernard Laporte

A l'heure où le flou persiste encore sur la suite de sa carrière en raison de ses soucis au genou, Mathieu Bastareaud assistera aussi à la grande finale du championnat entre Tarnais et Héraultais. La plupart des des présidents de clubs mais aussi des élus de la LNR et la FFR seront de également dans les tribunes. Notamment les deux présidents René Bouscatel et Bernard Laporte ainsi que des représentants de France 2023.

De nombreuses personnalités étrangère au monde de l'ovalie seront elles aussi à Saint-Denis, avec quelques grands chefs tels que Yves Camdeborde et Christian Constant. On trouvera aussi des amateurs de rugby bien connus comme le rappeur et comédien Joey Starr et l’ancien Premier Ministre Jean Castex.