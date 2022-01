Top 14: Saïd Hirèche va prolonger à Brive

L’expérimenté troisième ligne de Brive Saïd Hirèche (36 ans), en fin de contrat, va prolonger son bail d’une saison avec le club corrézien.

L’aventure n’est pas encore terminée pour Saïd Hirèche. Le troisième ligne et capitaine de Brive, qui fêtera ses 37 ans au mois de mai, n’entend pas raccrocher les crampons. Et ça tombe bien, car ses dirigeants souhaitent le conserver, non pas au sein du staff, mais toujours sur le terrain. Hirèche n’avait prolongé que pour une seule saison l’année passée. Mais cela va rapidement évoluer.

Car selon les informations de RMC Sport, il va signer un nouveau bail jusqu’en 2023. Si le dossier n’est pas encore totalement bouclé, les discussions sont très bien avancées et l’issue ne fait plus de doute en Corrèze, où sa prolongation est un secret de polichinelle.

Au club depuis 2012

Hirèche, véritable symbole du club briviste, où il évolue depuis 2012 après avoir porté les couleurs du Stade Français et d’Aurillac, reste un joueur très précieux.

Depuis le début de saison, il a disputé dix matchs, dont neuf comme titulaire, avec l’actuel avant-dernier de Top 14 qui reçoit Biarritz, dernier, ce samedi (17h) pour un match très important dans la course au maintien.