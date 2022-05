Top 14: Sinzelle quittera La Rochelle pour Toulon cet été

Info RMC Sport - Le centre polyvalent de La Rochelle Jérémy Sinzelle, sous contrat jusqu’en 2023, prendra la direction de Toulon en fin de saison. Un accord a été bouclé entre les différentes parties.

Le feuilleton Jérémy Sinzelle n’était donc pas terminé. L’hypothèse d’un départ de La Rochelle circulait depuis plusieurs semaines, avant que le manager Ronan O’Gara ne l’écarte en conférence de presse mi-mars: "Je sais qu’en ce moment, il y a des discussions selon lesquelles je pousse Jérémy vers la porte, mais c’est ridicule, c’est l’inverse, avait assuré le technicien irlandais. Les gens qui me connaissent savent que si j’ai quelque chose à dire, je le fais directement, et je ne l’ai pas poussé vers la sortie. Je dis stop. J’ai un intérêt énorme à garder Jérémy Sinzelle. J’étais choqué que ça arrive comme ça, mais c’est OK, je suis dans le rugby depuis 25 ans…"

Pourtant, en coulisses, les discussions ont concrètement avancé depuis. Le centre polyvalent, capable de jouer aussi à l’aile, à l’arrière et même à l’ouverture, est un joueur très précieux au sein de l’effectif maritime (avec 17 feuilles de matchs en Top 14 cette saison et trois en Champions Cup) mais aussi un élément grandement apprécié des supporters. Il se dirige aujourd’hui bel et bien vers la sortie.

Un accord entre les parties

L’ancien centre du Stade Français, arrivé en 2017 chez les Maritimes, va en effet s’en aller dès cet été, un an avant la fin de son contrat. Selon les informations de RMC Sport, il prendra la direction Toulon, le club où il a été formé et où il a évolué jusqu’en 2012. Un accord a été trouvé entre le joueur, La Rochelle et Toulon.

Pour le RCT, entrainé par Franck Azéma et Pierre Mignoni la saison prochaine, ce sera un renfort très précieux. Car à 31 ans, Sinzelle n’a rien perdu de son talent ni de son envie de jouer encore plusieurs saisons. Un contrat de trois ans est évoqué. D'ici là, le champion de France 2015 avec le Stade Français et double finaliste la saison dernière avec le club maritime voudra évidemment bien finir son aventure rochelaise aussi bien en championnat qu'en Coupe d'Europe. La Rochelle, battu samedi dernier à Toulouse (23-16), est septième du Top 14 à deux journées de la fin tout en étant qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup (contre Montpellier samedi à 18h30).