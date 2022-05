Top 14, La Rochelle, XV de France... Alldritt s'est confié dans le Super Moscato Show

Grégory Alldritt, international français du Stade Rochelais, était l'invité mercredi soir du Super Moscato Show sur RMC. Avant le quart de finale de Champions Cup contre Montpellier, le joueur de 25 ans a évoqué ses objectifs en club et en sélection, ainsi que son avenir.

À trois jours du quart de finale de Champions Cup entre La Rochelle et Montpellier (samedi 18h30), Grégory Alldritt était l'invité du Super Moscato Show sur RMC. Le troisième ligne centre du Stade Rochelais a évoqué cet objectif européen, mais aussi la nécessité de remonter au classement en championnat (le club est actuellement 7e) pour atteindre les playoffs.

>> Les podcasts du Super Moscato Show

L'international français de 25 ans a aussi abordé son avenir (son contrat s'achève en 2023) et la prochaine échéance importante du XV de France, à savoir le test-match prévu le 12 novembre contre l'Afrique du Sud au Vélodrome.

Les objectifs avec La Rochelle

"Il faut savoir gérer, passer d'un tableau à l'autre. On ne va pas délaisser le Top 14. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il y a un quart de finale face à Montpellier, on a la chance de recevoir. Ça va être très tendu et très dur, comme tout quart de finale. On est concentrés là-dessus. On verra ensuite, samedi soir, où on en est".

"Il y a encore sept ans, on jouait le maintien en Top 14. Maintenant, on peut se permettre de rêver et de faire des finales. Il nous a manqué un petit truc, va savoir ce que c'est (La Rochelle a perdu les finales de Top 14 et de Champions Cup contre Toulouse la saison passée, ndlr). On a beaucoup appris de ces défaites. L'an dernier, on voulait absolument jouer ces matchs comme les autres. On s'est en fait rendu compte que ce ne sont pas des matchs comme les autres dans la préparation. Ce sont des matchs particuliers. Oui, tu n'as pas envie de te mettre de la pression. Mais en fait, il en faut".

Son avenir à La Rochelle

"Il faut du temps, ce ne sont pas des décisions qui se font en quelques jours. Il faut peser le pour et le contre. Je me sens très bien à la Rochelle, j'adore la ville et le club".

Le test-match contre l'Afrique du Sud avec le XV de France

"On adore les challenges, on n'est pas une équipe à jouer des matchs amicaux. Tous les matchs comptent. Bien sûr qu'on fera notre maximum pour préparer ce match au mieux et le gagner. On a savouré le Grand Chelem, c'était beaucoup d'émotions, une grosse satisfaction pour tout le groupe, mais ce n'est pas une finalité pour nous. Maintenant qu'on a fixé un standard, il faut continuer sur le même, match après match. Il faut qu'on se remette en question, qu'on fasse preuve de beaucoup d'humilité".