Top 14: Toulon poursuit son rêve de qualification en frappant un grand coup à Bordeaux-Bègles

Toulon n'a pas abdiqué. En visite à Bordeaux qui pouvait assurer sa qualification en cas de succès, les Varois ont poursuivi leur remontée fantastique en Top 14 en s'imposant très logiquement (29-16) ce dimanche soir en clôture de la 24e journée.

En ce 1er mai, le RC Toulon a fait honneur au muguet, son emblème, pour recoller à trois points de la 6e place à deux journées du terme. Le rêve de qualification lui est encore permis, même s'il pourrait laisser quelques forces sur la scène européenne avec les London Irish dans six jours à Mayol en quarts de finale du Challenge européen.



Pour l'UBB, les réceptions se suivent et se ressemblent ces dernières semaines. Pour la cinquième fois de rang, les hommes de Christophe Urios ont plié, cette fois face à beaucoup plus fort qu'eux. Ils vont devoir cravacher encore un peu après la coupure européenne pour assurer le Top 6, à défaut d'une demi-finale directe à Nice, leur rêve inavoué.

>> revivez UBB-Toulon

Malgré le retour de leur talisman Matthieu Jalibert, qui avait faim de jeu après trois mois et demi d'absence mais a parfois voulu jouer plus vite que la musique, les Bordelais n'ont pas tenu la distance, cédant dans les grandes largeurs après la pause.

Toulon inflige un 13-0 en seconde période

Rien ne le présageait quand l'arbitre M. Raynal a renvoyé les trente acteurs aux vestiaires à la pause, la parité au score (16-16) était somme toute logique dans ce combat indécis et rythmé.



L'UBB avait davantage proposé avec quelques maladresses au passage et pas suffisamment de fixation pour désarçonner un RCT supérieur en mêlée à l'image du droitier Beka Gigashvili, auteur d'un gros chantier, et avec un Baptiste Serin bon pied-bon oeil derrière son pack pour son retour à Chaban.



La preuve avec son petit par dessus pour alerter Aymeric Luc qui a enrhumé Jalibert pour marquer (10-13, 27e) et redonner l'avantage aux siens fautifs sur le ballon porté local précédent - essai de pénalité et carton jaune pour Jean-Baptiste Gros (25).

Mais ce que personne n'avait vu venir, c'est la mainmise varoise sur le jeu à la reprise étouffant la majorité des velléités girondines. Et quand 'Lucky' Luc a remis le couvert avec un par dessus au pied pour lui-même, suivi d'un duel gagné dans les airs sur son vis-à-vis Romain Buros pour son doublé personnel (61), on a senti l'UBB mettre un genou à terre.



Les hommes de Franck Azéma ont alors porté l'estocade. Grâce à leur mêlée conquérante, grâce à leur défense ne laissant rien passer et récoltant les pénalités réussies par Louis Carbonnel, pour une victoire incontestable (29-16).