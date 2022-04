Matthieu Jalibert, le "compétiteur hors-pair" de l’UBB est de retour

L’UBB était privée de sa pièce maitresse Matthieu Jalibert depuis trois mois. Contre Toulon ce dimanche (21h05), le demi d’ouverture du club girondin et des Bleus fera son retour sur les terrains après plusieurs rechutes d’une blessure à la cuisse. Revanchard et ambitieux.

Matthieu Jalibert attend ça depuis le 16 janvier, date de sa dernière apparition avec l’UBB contre Llanelli en Coupe d’Europe (45-11). Son quadriceps a commencé à lui jouer des tours début décembre contre le Stade Toulousain. Depuis, c’est un ascenseur émotionnel qui a jalonné la guérison du demi d’ouverture bordelais. De l’espoir de reprendre la compétition rapidement et participer à la fin du Tournoi des VI nations avec les Bleus à la rechute de sa blessure à la cuisse lors de l’échauffement contre Pau le 5 mars dernier, le début d’année de Jalibert a été difficile. "Il a souffert de cette période, lâche son manager en club Christophe Urios. Il voyait que l’UBB n’arrivait pas à gagner, il voulait apporter son énergie". Sans son maître à jouer, Bordeaux-Bègles a fait du surplace. Huit défaites en 9 matchs. La passe la plus difficile en Gironde depuis l’arrivée de Christophe Urios sur le banc il y a trois saisons. "Il avait hâte de reprendre depuis un long moment, confie le pilier gauche Thierry Païva ami du n°10 des Bleus. Il a très envie de revenir avec nous. On connait son mental, on sait qu’il a travaillé très dur et on sait qu’il va être prêt et nous apporter".

Lucu gardera la responsabilité de buter pour le préserver

Pour évacuer ces coups durs du début de saison, Jalibert est allé se soigner en Guadeloupe avec un kiné. Besoin de couper, loin des Bleus et de l’UBB. Depuis 15 jours, il a repris les entrainements collectifs avec son club qui ménage son facteur X. "C’est un champion mais il va falloir qu’il passe par des étapes comme tous les blessés qui reviennent après 3 mois d’absence, poursuit Urios. Jouer avec l’équipe, être propre sur les fondamentaux, reprendre son rôle de buteur, ça va prendre du temps". Contre Toulon ce dimanche dans "le match de l’année" selon son manager en club, Jalibert va d’ailleurs laisser la responsabilité des tirs au but à Maxime Lucu, excellent depuis son retour du tournoi avec les Bleus. "Sur le plan de la charge physique vu sa blessure au quadriceps, on ne veut pas tout mettre en place d’un coup, poursuit-il. Ça lui permettra de se concentrer sur la direction de l’équipe, sur lui".

Païva: "Il est capable de débloquer une situation à tout moment"

L’UBB compte bien sur sa pièce maitresse pour gagner à nouveau devant son public. La dernière victoire remontant au 29 janvier. "On sait qu’il est capable de débloquer une situation à tout moment, détaille Thierry Païva. Sur certains matchs, on n’avait pas ce petit truc pour débloquer les choses. Une action qui pouvait nous faire gagner un match, on ne l’avait pas". Le projet du club bordelais est construit autour de son demi d’ouverture formé au club qui a prolongé jusqu’en 2025. "Matthieu c’est un compétiteur hors-pair, termine Christophe Urios. Il n’y en a pas beaucoup des comme ça. Et pourtant, j’ai croisé de drôles de mecs. C’est un champion. Quand il dit des choses, il les fait. Parfois il se trompe, parfois il n’est pas bon, parfois il se blesse mais quand il dit des choses, il le fait. Je ne sais pas s’il a la rage mais oui, il a envie de revenir et d’apporter à l’équipe". Avec son demi d’ouverture, la fin de saison de l’UBB, toujours 2e au classement et bien placée pour accéder aux demi-finales pourrait prendre encore une autre dimension. En 11 matchs cette saison, il n’a perdu qu’une seule fois. À Biarritz, lors de la 1ère journée.