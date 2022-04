Top 14: Toulouse remporte son choc contre La Rochelle et regoûte au top 6

Dans un duel primordiale dans la course aux phases finales, le Stade Toulousain a fait un coup en battant La Rochelle (23-16) ce samedi, dans le cadre de la 24e journée de Top 14.

Le choc de la 24e journée du Top 14, ce samedi, entre les deux derniers finalistes du championnat et de la Coupe d'Europe, a tourné une fois de plus à l'avantage de Toulouse contre La Rochelle (23-16), au coude à coude dans la course à la qualification. C'était le match à ne pas perdre, un avant-goût de phase finale, et les Toulousains, avec leur armada internationale au coup d'envoi dans un Stadium plein à craquer, ont fait ce qu'il fallait pour vivre un peu plus sereinement les deux dernières journées.

Cette sixième victoire consécutive contre les Maritimes permet au champion en titre, sixième, de revenir à égalité de points avec sa victime préférée, qu'il devance à la faveur de leurs confrontations directes. Déjà vainqueur à l'aller (20-16) lors de la première journée, le Stade Toulousain semble bénéficier sur le papier d'un calendrier (Brive et Biarritz) plus abordable que celui des Rochelais (Stade français et Lyon).

Un début de match très très animé

Malgré l'enjeu, ce match entre les deux meilleures défenses du Top 14 a débuté sur des bases offensives très élevées, avec deux essais dans les six premières minutes. Le premier pour La Rochelle et Brice Dulin, après deux coups de pied judicieux des ailiers sud-africains Raymond Rhule et Dillyn Leyds. Le deuxième, dans la foulée, pour Toulouse et Antoine Dupont, qui a contré un dégagement de Dulin, sorti dès le premier quart d'heure après avoir subi un gros plaquage. Aligné en troisième ligne, l'ovni des Bleus Thibaud Flament s'est ensuite engouffré au grand galop dans un intervalle pour aller aplatir et mettre les siens devant.

Longtemps gênés dans les rucks, les Toulousains, solides défensivement, ont davantage vu le ballon dans le deuxième acte, sans parvenir à concrétiser leurs temps forts autrement que par le pied fiable (5 sur 6 de réussite) de Thomas Ramos.

Le public du Stadium a tout de même eu de quoi donner de la voix lors de l'entrée en jeu de Maxime Médard, qui a annoncé vendredi qu'il mettrait à l'issue de la saison un terme à sa longue carrière, intégralement disputée sous le même maillot. Ses coéquipiers auront sûrement à coeur de lui offrir une belle sortie et ce succès contre La Rochelle leur en facilitera la tâche.

Un bol d'air pour les hommes d'Ugo Mola avant de passer en mode Coupe d'Europe la semaine prochaine avec un déplacement en Irlande pour y affronter le Munster en quart de finale. Un coup d'arrêt pour ceux de Ronan O'Gara, qui joueront eux leur place dans le dernier carré continental face à un adversaire un peu moins exotique, Montpellier.