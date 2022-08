Top 14: un membre du staff de Bayonne accusé d’avoir frappé un infirmier à Biarritz

Un membre de la Clinique Aguilera située à Biarritz a déposé une plainte mardi contre un entraîneur et un ancien préparateur physique de l’Aviron Bayonnais. Les deux techniciens sont accusés d’avoir frappé l’infirmier et sont même passés en garde à vue.

Du côté de la côte basque, les esprits s’échauffent parfois un peu vite lorsque cela touche de près ou de loin au rugby. Cette semaine, le club de l’Aviron Bayonnais se retrouve mêler à une affaire assez peu glorieuse de coups et blessures selon les informations du journal local Sud-Ouest.

Un infirmier de la Clinique Aguilera située à Biarritz a ainsi porté plainte auprès de la police pour violences aggravées contre un entraîneur et un ancien préparateur physique de l’équipe bayonnaise. A l’heure où les Ciel et Blanc ont entamé leur préparation avant la reprise du Top 14, le 3 septembre prochain lors d’un déplacement à Toulon, cette histoire fait tache.

L’entraîneur bayonnais placé en garde à vue après avoir fui les lieux

L’agression de l’infirmier de l’établissement médical n’a pas de lien direct avec le rugby. Arrivés mardi matin vers 6h50 à la Clinique Aguilera pour accompagner un ami blessé, les deux techniciens ont alors eu des mots avec le personnel soignant présent.

Toujours selon Sud-Ouest, un infirmier a "fini au sol, ensanglanté" alors que l’un des deux auteurs des coups a pris la fuite. Si l’ancien préparateur physique de l’Aviron a immédiatement été interpellé sur place par la police, les autorités ont arrêté l’entraîneur bayonnais plus tard dans la journée. Après leur interpellation, les deux hommes ont été placés en garde à vue.

L’Aviron "condamne fermement" les faits

Soucieux de ne pas être mêlé à ce fait divers, qui ne concerne pas le rugby, l’Aviron Bayonnais a réagi au lendemain de l’incident. Le club basque a regretté le comportement de son salarié et a tenu à rappeler que l’agression de l’infirmier s’était déroulé dans un "contexte privé" pendant une période de repos du membre du staff. Toutefois, le club présidé par Philippe Tayeb a ouvert la porte à d’éventuelles sanctions disciplinaires contre son entraîneur si nécessaire.

"L’Aviron Bayonnais Rugby Pro a appris qu’un membre du staff sportif est impliqué dans un incident survenu dans la nuit de lundi à mardi. Le club tient à préciser que cet événement s’est déroulé dans une période de congés, a indiqué la formation promue en Top 14 via un communiqué publié ce mercredi. La direction du club, qui recevra au plus vite le salarié concerné, condamne fermement ces faits qui se sont déroulés dans un contexte privé. Soucieux de laisser la justice effectuer son travail, le club ne fera aucun commentaire supplémentaire et prendra toutes les dispositions qui s’imposent."