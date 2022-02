Toulon: Boudjellal ne croit pas du tout au duo Mignoni-Azéma (et ne reviendra pas au club)

Mourad Boudjellal a réagi ce vendredi pour RMC Sport à la future arrivée de Pierre Mignoni au sein du staff de Toulon. L'ancien président du club varois trouve compliqué de faire cohabiter l'ex-demi de mêlée avec l'actuel manager du RCT Franck Azéma.

Avant-dernier de Top 14, le RCT traverse une grosse zone de turbulences. Après un premier changement de manager en cours de saison, le président Bernard Lemaître a mis la pression sur son groupe en mettant les joueurs et le coach Franck Azéma devant leurs responsabilités. Une période également marquée par l’annonce de l’arrivée de Pierre Mignoni au sein du staff à partir de la saison prochaine. Ancien président du club varois, Mourad Boudjellal a livré son ressenti sur les difficultés toulonnaises.

"Je ne suis pas inquiet pour le club mais je trouve que le moment est arrivé de se taire et de gagner. Il y a beaucoup de bruit, de gens qui parlent et expliquent comment gagner alors qu’ils n’ont rien gagné, a lâché l’ex-dirigeant auprès de RMC Sport ce vendredi. Je crois qu’il faut se taire et gagner."

Boudjellal pas convaincu par le duo Mignoni-Azema

L’ancien bouillant président du RCT a partagé ses craintes sur le fonctionnement du futur attelage composé par Pierre Mignoni et Franck Azéma à la tête de l’équipe professionnelle.

"Il ne suffit pas d’accumuler les personnes, même de bonnes personnes, pour que cela marche, a encore estimé Mourad Boudjellal. Mignoni et Azéma, j’espère que cela va marcher car je suis assez sceptique. Je n’ai pas la vérité et c’est juste mon opinion mais j’ai l’impression que le président Lemaître peut déjà préparer le chèque pour Azéma. Je connais Pierre Mignoni est c’est un leader. C’est quelqu’un de très bon mais je ne sais pas si on peut faire cohabiter deux personnes comme ça dans le club."

Boudjellal: "Il faut un patron, un seul patron"

Après avoir livré sa pensée première, Mourad Boudjellal l’a justifiée. Selon lui, Pierre Mignoni et Franck Azéma vont se marcher dessus. Surtout dans une équipe en reconstruction et qui va perdre plusieurs éléments importants tels que Louis Carbonel et Eben Etzebeth en 2022-2023.

"Qui sera responsable des victoires et des défaites? Parce qu’il y aura aussi des défaites. C’est compliqué, a précisé l’ancien président du RCT. Qui prendra la décision pour les joueurs ou pour les transferts et les plans de jeu? Il faut un patron, il faut un seul patron. Il ne peut pas y en avoir deux."

Boudjellal ferme la porte à un retour au RCT

Un seul patron à Toulon, certes, mais qui? Voilà une question à laquelle va devoir répondre le président Bernard Lemaître selon Mourad Boudjellal. Son prédécesseur au sein du club a salué sa vision pour l’avenir et lui fait confiance pour assurer la pérennité du RCT. Un futur dont il ne fera pas partie comme l’a rappelé le membre des Grandes Gueules sur RMC.

"Envie de revenir? Non. Que les choses soient claires, je reçois plein de messages. Mais dans le contexte actuel, il vaut mieux Bernard Lemaître que moi, a conclu Mourad Boudjellal. C'est clair, je ne ferai pas mieux et peut-être même plus mal. Mais ensuite il faut penser à l'après, au modèle économique. Celui que j’ai créé à Toulon surfe sur l’héritage et le système de partenariat. Moi j’avais du mal à entretenir et à renouveler ce modèle économique. Ce modèle a même baissé mais il est financé. Le jour où il ne sera plus financé, et que les charges seront encore là, comment cela se passera? C'est ma seule inquiétude pour le club."