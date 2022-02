Toulon: Lemaitre officialise Mignoni en tandem avec Azéma et… règle ses comptes

Bernard Lemaitre, président de Toulon, a officialisé la nomination de Pierre Mignoni comme nouveau manager du club, ce mercredi au cours d’une conférence de presse où il a démenti de nombreuses rumeurs.

Pierre Mignoni sera bien le nouvel entraîneur du Rugby club toulonnais (RCT) la saison prochaine. Bernard Lemaitre, président du club, a confirmé la nouvelle ce mercredi au cours d’une conférence de presse. L’ancien demi de mêlée international formera un duo avec Franck Azéma, actuellement en poste. Il a récemment annoncé son départ du LOU et s'est engagé pour quatre ans avec l'équipe varoise.

"Pour construire ce projet et l’associer à la réussite de l’équipe professionnelle, nous avons besoin de compétences, a déclaré Lemaitre. Ainsi, nous avons eu l’opportunité de recruter Pierre Mignoni qui avait émis son souhait de partir de Lyon. Il sera associé à Franck Azema."

L'explication du départ de Carbonel

Avant cela, le dirigeant a réglé ses comptes avec la presse pour démentir plusieurs rumeurs dans la presse. Il a ainsi assuré avoir de bons rapports avec son demi de mêlée Louis Carbonel qui s’est engagé avec Montpellier à partir de la saison prochaine.

"Je n’ai rien contre Louis personnellement, a-t-il assuré. On se voit tous les jours, on se regarde dans les yeux, on se sourit. "Une brebis galeuse"? Je ne me conduis pas comme ça. J’ai utilisé ce terme dans une interview et je ne le regrette pas parce qu’il y a eu des faits en fin de saison dernière qui n’ont pas été à la gloire du club. C’est vrai que j’ai dit que je me séparerais de ces joueurs mais je n’ai jamais cité Louis Carbonel parmi eux."