Toulon: Collazo promet de s’expliquer avec Boudjellal après ses critiques

Les violentes critiques de Mourad Boudjellal sur le jeu de Toulon n’ont pas échappé à Patrice Collazo, entraîneur du club varois, qui promet de s’expliquer avec son ancien président quand il le croisera.

Mourad Boudjellal n’est plus président du Rugby Club Toulonnais depuis février 2020. Cela ne l’empêche pas de tenir une chronique régulière au nom de "Mourad de Toulon" sur le site de Rugbyrama, dans laquelle il lance ses vérités souvent acerbes sur le monde du rugby. Sa dernière cible: le RCT, justement, qu’il a sévèrement épinglé après sa défaite à Perpignan (12-9), samedi lors de la 4e journée de Top 14. Il y regrette "un match de niveau Pro D2", ajoutant "et encore c’est une insulte envers la Pro D2", avant de critiquer l’entraîneur Patrice Collazo "qui apparemment a changé mais il faudrait surtout que ce soit les résultats qui changent".

Questionné par RMC Sport sur les propos de son ancien patron ce jeudi, Collazo a essayé de garder son calme tout en promettant de s’expliquer très prochainement avec lui.

"Je sais comment il est quand on est tous les deux et qu’on discute tranquillement"

"Une réponse au président? Je l’ai toujours appelé président et je l’appellerai encore comme ça parce qu’il est président d’un club (du club de football de Hyères, ndlr), je crois, a-t-il ironisé. Lui répondre, non. Mais quand je le croiserai, on aura une discussion. On parlera de certaines choses. Vous savez, j’ai passé presque deux ans avec lui (2018-2020), j’ai eu de très bons rapports avec lui. Même dans un bureau enfermé, j’ai eu des rapports très cordiaux. J’ai vu passer ça, ça me fait sourire. Je sais aussi comment il est quand on est que tous les deux, et qu’on discute tranquillement. Je ne suis pas inquiet. Ça fait un moment que je ne l’ai pas croisé. J’aurai l’occasion de lui dire et il m’expliquera."

Collazo promet ne pas en vouloir à Boudjellal, en peinant tout de même à masquer un certain agacement. "Je le connais trop pour lui en vouloir, concut-il. L’avantage, c’est qu’il me connaît aussi. J’irai peut-être voir un match à Hyères. Il nous a fait un bel article dans l’Indépendant, on était bien attendu à Perpignan (Boudjellal avait pronostiqué une victoire bonifiée de Toulon et promis la relégation à l’USAP en fin de saison, ndlr). Tout le monde, là-bas, trouvait dommage qu’il ne soit pas venu avec nous. Il avait fait une belle pleine page et il était attendu à Perpignan. Il s’est fait beaucoup d’amis (ironique). Quand on se croisera, on en reparlera et il le sait déjà."