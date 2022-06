Toulouse-La Rochelle: "On n'était pas loin de la honte", O'Gara accuse le coup

Ronan O'Gara a reconnu la supériorité du Stade Toulousain sur La Rochelle ce samedi, en barrage de Top 14 (33-28). Le coach rochelais admet une certaine fatigue de son équipe et parle même d'un certain sentiment de "honte".

Ronan O'Gara ne veut pas se cacher derrière l'excuse de l'enchaînement des matchs ou des festivités post sacre en Champions Cup. Le coach de La Rochelle a surtout salué la performance de Toulouse, vainqueur de son barrage de Top 14 samedi soir (33-28) et qui rejoint Castres en demi-finale.

"C'est une grande déception de réaliser une performance comme ça. On a été dominé dans l'agressivité, la meilleure équipe a gagné. Il n'y a pas photo, félicitations à Toulouse. [...] On a vu un grand (Antoine) Dupont, qui est capable de faire la différence sur une demi opportunité", souligne Ronan O'Gara face à la presse après la rencontre.

"C'est difficile de dire ça car j'entraîne les champions d'Europe"

"C'était peut-être le match de trop pour nous, mais ce n'est pas une excuse. On n'était pas loin de la honte sur la première période et c'est difficile de dire ça car j'entraîne une équipe de champions, les champions d'Europe, poursuit-il. Il y a eu de l'indiscipline, des fautes de main et un manque d'agressivité. Le rugby est un sport de combat avant tout. On n'a pas réussi à jouer comme on le voulait." Même si les Rochelais ont poussé jusqu'au bout, inscrivant un ultime essai à la sirène qui n'a pas suffi à faire vaciller un Stade Toulousain qui avait déjà fait le travail.