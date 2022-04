Toulouse: Maxime Médard raccrochera en fin de saison

L’arrière international du Stade Toulousain Maxime Médard (35 ans, 63 sélections) mettra un terme à sa carrière en fin de saison. Il aura tout gagné en club mais aussi disputé une finale de Coupe du monde avec les Bleus.

C’est une page du Stade Toulousain mais aussi du rugby français qui va se tourner. A 35 ans, Maxime Médard a décidé de raccrocher les crampons en fin de saison. L’arrière international aux 63 sélections (auteur de 14 essais chez les Bleus) a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière cet été. D’abord à ses partenaires puis sur les réseaux sociaux ce vendredi.

Après avoir effectué toute sa carrière professionnelle dans la Ville Rose, où il est né, Médard s’est longuement interrogé sur la suite à donner. Stop ou encore? Le quintuple champion de France et triple vainqueur de la Coupe d’Europe a finalement tranché pour la retraite dix huit ans après son premier match professionnel avec le club rouge et noir. Comme l’avait fait Yoann Huget l’an dernier. Avec Toulouse, il a tout gagné donc sous les ordres de Guy Novès puis Ugo Mola et restera comme l’un des joueurs qui a marqué sa génération.

Dernière sélection en 2019

Avec le XV de France, il aura aussi tout connu. Avec en point d’orgue une finale de Coupe du monde, disputée comme titulaire, perdue d’un petit point contre les All Blacks (7-8) en Nouvelle-Zélande en 2011. Huit ans plus tard, il disputera son dernier match international lors du quart de finale perdu face au pays de Galles, là aussi d’un point, en 2019 lors du Mondial japonais. Si son aventure est terminée en sélection, Médard peut encore rêver de derniers trophées, aussi bien en Top 14, où Toulouse occupe la sixième place à trois journées de la fin, qu’en Coupe d’Europe, avec un quart de finale contre le Munster la semaine prochaine à Dublin.

Au Stade Toulousain, il laissera évidemment un vide important, sur le terrain et dans le vestiaire. Ses dirigeants s’y étaient préparés depuis un moment. Le club présidé par Didier Lacroix a d’ailleurs frappé fort ces dernières semaines avec les recrutements du Perpignanais Melvyn Jaminet, du Grenoblois Ange Capuozzo ou encore du Rochelais Arthur Retière tout en prolongeant Thomas Ramos pour les quatre années à venir.