UBB: après une fin de saison frustrante, Urios détaille sa nouvelle méthode de management

En marge de la reprise de l'entraînement de l'Union Bordeaux-Bègles cette semaine, le manager Christophe Urios a détaillé sa nouvelle méthode de management dans Sud-Ouest.

L'Union Bordeaux Bègles reste sur une fin de saison frustrante, avec une élimination aux portes de la finale de Top 14. L'UBB a retrouvé le chemin de l'entraînement ce lundi avec toujours Christophe Urios à la tête de l'équipe. Dans Sud-Ouest ce mercredi, l'homme de 56 ans se confie notamment sur l'évolution de son management.

La fin de saison dernière, avec cette défaite face à Montpellier, "a laissé beaucoup d’amertume, de regrets, de frustration pour plein de raisons" selon Christophe Urios, qui va opérer des changements: "J’ai repensé ma façon de travailler avec mon staff, je vais chercher à développer cette responsabilité, a indiqué le manager. Et non pas attendre que l’entraîneur, le capitaine ou le staff gueulent pour se dire que l’on a fait un mauvais match. Ça va nous amener à un engagement fort, je veux que les mecs soient authentiques, parlent vrai. Ce sera mon grand défi."

Au moment de dresser le bilan du cru 2021-2022, Christophe Urios, amateur de vins, avait estimé que le millésime était "réussi", à défaut d’être "optimisé". A l'aide d'un powerpoint, le manager n'avait pas hésité à lancer des messages, lui qui a eu quelques tensions avec ses joueurs au cours de la saison. "Je pense que je n’ai pas été assez clair, assez précis. Si je ne change pas, au mieux on finira en demi-finale. Pour aller en finale, il faut que je change, ce sera mon job de l’été", avait commenté Urios, qui semble avoir tenu parole.

Huit recrues à l'UBB

Christophe Urios veut aussi travailler sur le manque de leadership avec "des choses qui vont bouger". Ce lundi, l'UBB a officialisé la signature de huit recrues avec Tani Vili, Sipili Falatea, Ugo Boniface, Antoine Miquel, Michael Madosha Tambwe, Caleb Timu et Zack Holmes.

Au cours de l'intersaison, l'UBB a perdu notamment Cameron Woki, l'un de ses meilleurs joueurs. "On ne l’avait pas imaginé mais c’est la vie, est revenu Urios. Les routes se sont séparées. La difficulté, c’est que ça s’est passé très tard, ça s’est fait le dernier jour des mutations. Quand on veut remplacer des joueurs de ce niveau, il faut s’y prendre un ou deux ans en avance."

L'UBB a désormais quelques semaines pour se préparer avant la reprise du Top 14 le 4 septembre face à Toulouse. "Au-delà de Toulouse, c’est le début de calendrier qui n’est pas facile, a jugé Urios. Quand tu reçois Toulouse, que tu vas à Montpellier, que tu reçois Castres, que tu vas à Bayonne et que tu reçois le Stade Français, le premier bloc est très dur. Mais en même temps, avec la fin de saison que l’on a passée et si on avait des doutes sur comment on va reprendre, ça va nous mettre dans le jus de suite."