Montpellier: Bouthier prolonge aussi

L’arrière international Anthony Bouthier, en fin de contrat dans un an, portera les couleurs de Montpellier jusqu’en 2025 selon les informations de RMC Sport.

Une prolongation de plus pour le MHR. Le club héraultais, vainqueur du Bouclier de Brennus le 24 juin dernier contre Castres au Stade de France, prépare activement l’avenir. Après avoir fait resigner Philippe Saint-André et ses adjoints jusqu’en 2025 mais aussi de nombreux joueurs cadres dont Arthur Vincent, Jan Serfontein, Paul Willemse, Paolo Garbisi, Bastien Chalureau et Florian Verhaeghe, Montpellier a finalisé un autre dossier.

Selon les informations de RMC Sport, l’arrière international Anthony Bouthier (30 ans, 8 sélections) va lui aussi poursuivre l’aventure avec le club du président Altrad.

Deux ans de plus pour un indiscutable du MHR

Arrivé en 2019 en provenance de Vannes, il était libre en 2023. Anthony Bouthier restera finalement deux ans de plus au sein de l'équipe héraultaise. C’est évidemment une très bonne nouvelle pour le MHR où il fait figure de titulaire indiscutable.

Cette saison, il a disputé 29 matchs dont 25 comme titulaire. L'arrière international débutera la saison le 3 septembre prochain pour le coup d’envoi du Top 14 avec un déplacement à La Rochelle. Champion de France en titre, Montpellier recevra ensuite l'UBB lors de la deuxième journée de la saison. Le tout, bien sûr après des vacances bien méritées pour Anthony Bouthier et ses coéquipiers.