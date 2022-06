USAP: "Si vous avez le match enregistré, envoyez-le au Stade Français", la colère d'Arlettaz contre le club parisien

Malgré sa victoire 22-15 contre l'UBB, Perpignan finit 13e et affrontera Mont de Marsan pour se maintenir en Top 14. Si l'USAP est devancé par Brive, vainqueur au Stade Français ce dimanche soir, le coach catalan Patrick Arlettaz a taclé le club parisien, qu'il accuse de ne pas avoir joué le jeu.

Malgré la belle victoire de Perpignan face à l'UBB lors de la dernière journée de saison régulière de Top 14 (22-15), l'USAP n'a pas réussi à se maintenir directement en Top 14 et devra passer par un barrage face à Mont-de-Marsan, perdant de la finale de Pro D2 face à Bayonne dimanche. S'il est fier de ses joueurs, Patrick Arlettaz, le coach perpignanais, ne cachait pas sa frustration vis-à-vis de la physionomie de la rencontre entre Brive et le Stade Français, remportée par le CAB (33-17).

"Mes joueurs ont montré ce que c'était le rugby. Le vrai, ce que cela représente vraiment, pas simplement des passes, taper dans un ballon ou faire des mêlées. Vous vous foutez tous de notre gueule quand on parle d'aventure humaine. Force est de constater qu'il y en a une. Quand à 20 minutes de la fin vous savez que vous êtes qualifiés et que cette victoire ne sert à rien parce que vous aurez un match la semaine d'après (...) Si vous avez le match enregistré, envoyez-le au Stade Français, ça va leur faire du bien, je pense. Nous, ces valeurs là, on les a. Mes joueurs ont ces valeurs, pour de vrai", a fustigé Arlettaz en conférence de presse.

"Quand on est le premier budget de France et qu'on ne se qualifie pas, on comprend pourquoi aujourd'hui"

L'USAP, voyant comment les choses tournaient à Jean-Bouin, a procédé à un coaching différent en deuxième mi-temps en vue du match d'accession, mais l'intensité n'a pas changé et le club catalan a quand même redoublé d'efforts pour arracher cette victoire qu'elle savait sans effet.

"Vous m'avez posé la question cette semaine si je pensais que le Stade Français allait jouer le jeu. Naïvement, connement, je pensais que oui et puis j'ai entendu le Stade Français dire qu'il allait faire le job et qu'on devait faire le nôtre. On l'a fait. Quand on a le premier budget de France et qu'on ne se qualifie pas, aujourd'hui on comprend pourquoi", rappelle Patrick Arlettaz.

Alors que Perpignan défiera Mont-de-Marsan dimanche prochain, le coach perpignanais aborde ce rendez-vous avec humour. "Aucun club de Top 14 ne l'a fait, on va regarder la finale de Marseille en foot il y a trente ans et on va essayer d'être à jamais les premiers."