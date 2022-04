Toulon: Sergio Parisse vers la prolongation

Les discussions entre le troisième ligne italien, Sergio Parisse, et les dirigeants du RCT avancent bien. L’international aux 142 sélections devrait bien rempiler pour une saison.

Le contrat n’est pas encore signé mais ça se précise en coulisses. Comme évoqué voilà trois semaines par RMC Sport, le troisième ligne italien Sergio Parisse est en discussions avancées avec ses dirigeants pour rempiler. En fin de contrat, l’Italien de 38 ans se verrait bien continuer une saison de plus au RCT, une envie partagée par ses dirigeants. Selon nos informations, les discussions avancent bien et le joueur aux 142 sélections devrait effectivement prolonger une saison de plus en tant que joueur, tout en s’investissant encore dans le staff, avant de raccrocher les crampons. La retraite attendra…



"Ce sont des choses qui sont en cours, avait indiqué son manager Franck Azéma en conférence de presse la semaine dernière. On est en train d’avancer avec le club et Sergio Parisse. Cela me paraît être dans la continuité. Il faut aussi qu’il soit à l’écoute de son corps et il a un bon ressenti par rapport à cela. Dans ta carrière, selon l’âge que tu as, c’est surtout ton ressenti qui importe, et savoir ce que tu es capable d’absorber ou pas. Il doit amener de la transmission, de l’héritage et du partage."

"Bien dans mon corps et dans ma tête"

Arrivé sur la Rade en 2019, après avoir fait le bonheur du Stade Français, Parisse se sent bien à Toulon. Il avait d’abord imaginé arrêter cet été avant de revoir ses plans. "Cela n’a pas évolué, dans le sens où mon objectif est d’abord de me concentrer sur le terrain et qu’il y a quelques semaines, le club était en difficulté, disait-il voilà quelques jours. Aujourd’hui, on s’est mis dans une situation plus confortable en Top 14, et on peut même avoir un regard vers le haut. Je suis encore en discussion avec le club, Franck (Azéma) et Pierre (Mignoni, qui arrivera dans le staff cet été). (…) J'ai parlé au club. J'ai dit que je me sentais, aussi bien dans le corps que dans la tête, de faire une saison de plus. On est en discussion. Rien n'est acté. Il y a des chances que cela puisse se faire. Mais, aujourd'hui, la vérité est qu'il n'y a rien noir sur blanc." Cela ne devrait plus tarder.

Après Baptiste Serin, Christopher Tolofua, Swan Rebbadj ou encore Facundo Isa, tous prolongés ces dernières semaines, le RCT s’apprête à conserver un cadre de l’effectif, aussi important sur le terrain qu’en dehors. Depuis le début de saison, Sergio Parisse a disputé onze matchs de championnat avec l’actuel neuvième du Top 14, qui recevra Toulouse à Marseille samedi, mais aussi le huitième de finale de Challenge européen remportée contré Trévise le week-end dernier.