Angleterre-France: les sept essais français en vidéo

Largement vainqueur de l'Angleterre dans un Crunch historique (53-10), le XV de France a inscrit sept essais au cours d'une partie maîtrisée de bout en bout. Thibaud Flament, Charles Ollivon et Damian Penaud se sont offerts un doublé chacun.

Un véritable festival. Ce samedi 11 mars 2023 restera une date à jamais gravée dans l'histoire du rugby français, puisque le XV de France a pulvérisé l'Angleterre chez elle à Twickenham, à l'issue d'une balade ponctuée de sept essais (53-10), dont trois en première période. Si Thomas Ramos a ouvert la voie dès la deuxième minute, Thibaud Flament, Charles Ollivon et Damian Penaud ont chacun inscrit un doublé au coeur d'une fin d'après-midi mémorable.

Ce succès du XV de France à Twickenham est historique à plus d'un titre pour les Bleus, toujours en course pour conserver leur titre sur le Tournoi des VI nations. Pour la première fois de son histoire, les Bleus ont inscrit plus de 50 points face aux Anglais. Avec 43 points de différence au coup de sifflet final, jamais un tel écart n’avait été enregistré dans l’histoire du Crunch.