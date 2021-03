Tournoi des VI Nations: France-Ecosse en direct

La France sacrée si...

Pour Fabien Galthié et ses joueurs, plusieurs conditions peuvent amener au sacre, mais une victoire par un écart d'au moins 20 points est de toute façon obligatoire. Le XV de France sera :

► champion s'il s'impose contre l'Écosse avec au moins quatre essais (bonus offensif) et au moins 21 points d'écart

► champion s'il s'impose contre l'Écosse avec au moins six essais et très exactement 20 points d'écart

► co-champion avec le pays de Galles s'il s'impose contre l'Écosse avec très exactement cinq essais et 20 points d'écart.