XV de France: la liste des 33 pour disputer la Coupe du monde

A la veille de l'annonce de la liste de Fabien Galthié, RMC Sport vous donne les noms des 33 joueurs qui vont partir en quête du trophée Webb Ellis à partir du 8 septembre.

Le staff tricolore a beau vouloir temporiser, ce lundi 21 août sera une étape cruciale pour les Bleus à trois semaines de la Coupe du monde de rugby en France (8 septembre-28 octobre). Fabien Galthié annoncera à 13 heures la liste des 33 joueurs sélectionnés. Et même si le groupe pourra changer à la marge en cas de blessures, la liste annoncera la couleur pour les deux mois de compétition. Revue des troupes ligne par ligne.

Baille dans les 33 malgré sa blessure

C'était la grande question cette semaine en première ligne : allait-on garder Cyril Baille, annoncé absent 5 à 6 semaines après sa blessure au mollet droit. Le pilier gauche est sorti après une mêlée contre l'Ecosse à Saint-Etienne le 12 août mais Fabien Galthié compte toujours sur lui. "Pour le moment il est avec nous, il se soigne, expliquait le sélectionneur jeudi dernier. On a une cellule santé très performante. On va prendre le temps de bien réfléchir. Sachant que Cyril est un joueur exceptionnel sur lequel on compte."

Baille, qui croit dur comme fer à son rétablissement, pourrait postuler pour le dernier match de poule des Bleus face à l'Italie, le 6 octobre, à Lyon. En attendant, Reda Wardi et Jean-Baptiste Gros prendront l'intérim. Ils seront rejoints pour une semaine par Sébastien Taofifenua qui devrait être aligné pour le dernier match de préparation contre l'Australie au Stade de France dans une semaine, afin de faire reposer un des deux gauchers valides.

Du côté des piliers droits, c'est limpide: Uini Atonio, Sipili Falatea et Dorian Aldegheri seront dans la liste. Au talon, pas de surprise non plus. Julien Marchand, Peato Mauvaka et Pierre Bourgarit ont tous les trois composté leur ticket pour le Mondial.

Paul Willemse a toujours la confiance du staff

En deuxième ligne, Thibault Flament et Cameron Woki devraient se relayer côté gauche, tandis que Romain Taofifenua et Paul Willemse prendront le côté droit. Des doutes subsistaient concernant Willemse, après une saison compliquée à cause de déchirures à répétition aux ischios et une entrée poussive lors du premier test-match en Ecosse le 5 août (défaite 25-21). Mais le Montpelliérain est bien là. Thibault Flament a montré qu'il pouvait également occuper la place de numéro cinq lors du match à Saint-Etienne.

En troisième ligne, six joueurs sont retenus: les indéboulonnables François Cros, Charles Ollivon et Grégory Alldritt. Le polyvalent Sekou Macalou et la sensation de l'été Paul Boudehent, récompensé de sa grosse avec le Stade Rochelais. Enfin, comme annoncé par RMC Sport, Anthony Jelonch a gagné son pari et sera au Mondial. Le troisième ligne centre Yoan Tanga fait les frais de ce retour.

Couilloud coiffe Serin

Il n'y avait pas de grosse surprise à attendre de la composition de la charnière : la capitaine Antoine Dupont et son remplaçant Maxime Lucu sont bien sûr de l'aventure. Après le forfait de Ntamack, la présence des deux ouvreurs Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy ne faisait plus de doute. La dernière incertitude concernait l'identité du troisième demi de mêlée. Baptiste Couilloud a été préféré à Baptiste Serin au nom de l'expérience collective durant ces quatre ans de mandat.

Vincent plutôt que Gailleton

Au centre, Arthur Vincent et Yoram Moefana prennent les deux derniers strapontins derrière Jonathan Danty et Gaël Fickou. Emilien Gailleton, malgré son titre de meilleur marqueur du Top 14 avec Pau (14 essais), est donc le recalé de la liste de Fabien Galthié.

La sensation Bielle-Biarrey, Jaminet confirmé

Gabin Villière, revenu en forme après un an et demi d'absence, a retrouvé son statut en bleu à l'aile gauche. De l'autre côté, le serial-marqueur (27 essais) Damian Penaud est incontournable. Derrière eux, c'est la sensation de cet été: comme annoncé par RMC Sport, Louis Bielle-Biarrey (20 ans, trois sélections) va vivre une première Coupe du monde avec le XV de France, lui qui a raté le sacre des moins de 20 ans en Afrique du Sud pour préparer le Mondial avec les grands. Il passe devant Ethan Dumortier.

A l'arrière, ils étaient deux à la lutte pour seconder Thomas Ramos. C'est finalement Melvyn Jaminet, auteur d'un gros match ce samedi face aux Fidji (19 points à 7 sur 8 au pied), qui passe devant Brice Dulin. Le staff ne pouvait pas se passer d’un buteur de ce calibre pour une telle compétition.

La liste des 33 joueurs français

AVANTS (19)

Première ligne (9)

Piliers : Reda Wardi (28 ans, 8 sélections), Jean-Baptiste Gros (24 ans, 24 sélections), Cyril Baille (29 ans, 44 sélections), Uini Atonio (33 ans, 52 sélections), Sipili Falatea (26 ans, 13 sélections), Dorian Aldegheri (30 ans, 10 sélections).

Talonneurs : Julien Marchand (28 ans, 30 sélections), Peato Mauvaka (26 ans, 23 sélections), Pierre Bourgarit (25 ans, 10 sélections).

Deuxième ligne (4)

Thibault Flament (26 ans, 18 sélections), Cameron Woki (24 ans 21 sélections), Paul Willemse (30 ans, 28 sélections), Romain Taofifenua (32 ans, 43 sélections).

Troisième ligne (6)

François Cros (29 ans, 20 sélections), Grégory Alldritt (26 ans, 41 sélections), Charles Ollivon (30 ans, 34 sélections), Anthony Jelonch (27 ans, 25 sélections), Sekou Macalou (28 ans, 18 sélections), Paul Boudehent (23 ans, 2 sélections).

TROIS-QUARTS (14)

Demis de mêlée (3) : Antoine Dupont (26 ans, 48 sélections), Maxime Lucu (30 ans, 15 sélections), Baptiste Couilloud (26 ans, 12 sélections).

Demis d'ouverture (2) : Matthieu Jalibert (24 ans, 25 sélections), Antoine Hastoy (26 ans, 4 sélections).

Centres (4) : Jonathan Danty (30 ans, 22 sélections), Gaël Fickou (29 ans, 80 sélections), Arthur Vincent (23 ans, 16 sélections), Yoram Moefana (23 ans, 18 sélections).

Ailiers/arrières (5) : Gabin Villière (27 ans, 13 sélections), Damian Penaud (26 ans, 43 sélections), Louis Bielle-Biarrey (20 ans, 3 sélections), Thomas Ramos (26 sélections, 28 ans), Melvyn Jaminet (24 ans, 14 sélections).

Les 9 qui vont quitter le groupe :

Thomas Laclayat, Bastien Chalureau, Florian Verhaeghe, Yoann Tanga, Dylan Cretin, Baptiste Serin, Emilien Gailleton , Ethan Dumortier, Brice Dulin.