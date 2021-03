France-Ecosse: Laporte défend les Bleus, "laissons cette équipe travailler"

Le président de la FFR Bernard Laporte était l'invité de BFMTV et RMC ce samedi matin, au lendemain de la défaite du XV de France face à l'Ecosse (23-27) lors du dernier match du Tournoi des Six Nations. Malgré la déception, il tire un bilan positif des prestations tricolores.

Les Bleus ont la gueule de bois. Le XV de France qui rêvait de glaner son premier Tournoi des Six Nations depuis 2010 a chuté vendredi soir au Stade de France. Sous la pluie, les Bleus ont non seulement échoué dans leur quête de large victoire, condition sine qua none pour la victoire finale, mais ils ont tout simplement perdu face à l’Ecosse (23-27). Malgré de magnifiques prestations notamment en Irlande et surtout face au pays de Galles il y a une semaine au SDF, l’équipe de Fabien Galthié doit se contenter de la deuxième place du Tournoi derrière les Gallois.

"Laissons cette équipe travailler"

Invité de BFMTV et de RMC samedi matin, Bernard Laporte, a eu des mots encourageants et positifs à l'égard des Tricolores : "On est tous déçu d’avoir perdu ce dernier match même s’il y avait une possibilité infime de gagner ce Tournoi, a déclaré le président de la FFR. L’équipe de France aurait pu gagner, elle perd à la fin dans les dernières secondes. On a gagné contre les Gallois à la dernière seconde, on a perdu contre l’Angleterre a deux minutes de la fin, cela montre que le Tournoi était très serré. Je retiendrais le bilan : l’équipe de France finit 2eme pour la deuxième fois d’affilée. Laissons cette équipe travailler. Elle a un an d’existence. Tout n’est pas parfait. On est à deux ans d’un événement historique, une Coupe du monde à la maison, il faut laisser les joueurs travailler et avoir beaucoup de patience."

"Pour moi l'Ecosse est la meilleure équipe de ce Tournoi"

Avec une nouvelle audience TV importante avec 7,5 millions de télespectateurs vendredi soir, les Bleus ont par ailleurs retrouvé une vraie popularité auprès du public : "Félicitations à eux. Ce sont eux qui jouent. Le staff fait bien son travail. Je leur disais mercredi soir qu’on avait fait 7,2 millions contre les Irlandais. "Vous donnez beaucoup d’émotions aux Français, continuez comma ça." Cela fait bien longtemps qu’on n’avait pas fait ces audiences là. Le rugby a retrouvé sa place grâce à cette équipe. C’est pour cette raison que je tiens à les remercier pour ce qu’ils font depuis un an. On aurait espéré autre chose hier soir mais cela fait partie du sport", a poursuivi Bernard Laporte qui ne veut pas entendre parler de fatigue due, notamment, à l'affaire du cluster au sein du XV de France, cause du report du match contre l'Ecosse, pour expliquer ce revers : "Ce serait facile de prendre ça comme excuse. Fabien (Galthié) a été touché par toutes ces critiques. J’ai trouvé cette équipe écossaise très très bonne. Pour moi c’est la meilleure équipe de ce Tournoi", conclut le patron de la FFR.

