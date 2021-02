Coronavirus XV de France: remonté, Laporte réclame un rapport et cible un joueur du VII

Invité ce vendredi sur Super Moscato Show sur RMC, Bernard Laporte est revenu sur le report de France-Ecosse dans le Tournoi des VI Nations, consécutif à une explosion des cas de Covid-19 au sein du XV de France et de son staff. Visiblement très remonté, le président de la FFR attend le rapport commandé et cible un joueur du rugby à VII.

C'est un Bernard Laporte remonté qui a répondu aux questions du Super Moscato Show ce vendredi sur RMC. Invité pour parler de la Coupe du monde 2023, le président de la Fédération française de rugby a évoqué les nombreux cas de Covid-19 au sein du XV de France et de son staff. Ce qui a entraîné le report du match du Tournoi des VI Nations contre l'Ecosse.

"99,9% de chances que le virus soit entré par l’intermédiaire d’un joueur à VII"

"Le virus est entré dans cette bulle, ça montre qu’elle n’est pas imperméable. J’ai vu que le président de la République a été contaminé, Donald Trump aussi… Rien n’est infaillible, insiste Bernard Laporte. J’ai demandé une enquête et un rapport au secrétaire général qui va s’appuyer sur la commission médicale. Je veux qu’on me dise ce qui s’est passé exactement. J’attends le rapport."

Alors qu'un membre du staff avait été évoqué comme possible cas zéro et que les rumeurs autour de Fabien Galthié grandissent, le président de la FFR avant l'hypothèse d'une contamination par un joueur du rugby à VII, lors d'une séance commune: "Il y a 99,9% de chances que le virus soit entré malheureusement par l’intermédiaire d’un joueur à VII qui était négatif mais il y a des périodes d'incubations et il serait devenu positif. La fédé l’aurait appris une fois en Irlande."

"Le rapport définitif me dira qui a failli"

Quant à son sélectionneur, Bernard Laporte le soutient. "Il n’a jamais été question que Fabien Galthié s’en aille. Je ne sais pas s’il est sorti ou non. Est-ce qu’il a enfreint les règles ? Sur ce qu’on me dit, non. Le rapport le dira. Je lui ai posé la question, il me dit non et j’ai confiance en lui. Que veut dire « sortir de la bulle »? J’ai été en Italie par exemple. Les joueurs sont sortis se promener dans la rue, mais ça ne veut pas dire qu’ils ont cassé la bulle. Fabien m’a dit qu’il avait respecté le protocole. Le rapport définitif me dira qui a failli ou pas. Pour moi il n’y a pas de faute. Est-ce qu’il y aura sanction en cas de faute? Si le rapport dit que des gens ont failli, il faudra des sanctions, c’est une évidence. Je demande un rapport pour tout savoir. Fabien me dit qu’il n’a pas enfreint les règles, je le crois."