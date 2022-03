Galles-Italie: le héros Capuozzo raconte son échange sympa avec Josh Adams

Auteur d’une fabuleuse relance sur le dernier essai de son équipe dans les dernières secondes du match contre le pays de Galles, Ange Capuozzo a permis samedi à l’Italie d'enfin gagner un match (22-21) dans le Tournoi des VI Nations. Invité du Super Moscato Show ce mardi, l’arrière a narré le bel échange avec l’ailier gallois Josh Adams après le coup de sifflet final.

Après six cuillères de bois consécutives (5 défaites en autant de matchs), l’Italie a mis fin à sa terrible série lors du Tournoi des VI Nations 2022. Accrocheuse à Cardiff ce samedi lors de la dernière journée de compétition, elle l’a finalement emporté d’un petit point face au pays de Galles (22-21). Un succès arraché sur un essai transformé d’Edoardo Padovani dans les derniers instants de la rencontre.

Si cette victoire n’a pas empêché les Italiens de finir à la dernière place du classement, elle a permis à Ange Capuozzo de se faire remarquer par le reste de la planète rugby. L’arrière franco-italien a signé une fabuleuse relance pour lancer l’attaque victorieuse de l’Italie contre les Gallois et a raconté une drôle de séquence lors de son passage mardi dans le Super Moscato Show sur RMC. Le moment où Josh Adams lui a offert sa médaille d’homme du match.

"Je trouve que cela fait partie des moments d’histoire de ce match, a réagi le joueur de Grenoble en Pro D2 et future recrue du Stade Toulousain. Le geste qu’il a fait, tout d’abord d’y avoir pensé, alors qu’eux étaient en détresse surtout avec la fête qu’ils avaient prévu pour leurs deux joueurs historiques... Leur défaite a un peu éclipsé cela. C’était une journée un peu particulière pour eux."

"C’est juste énorme"

En contribuant à mettre fin à sept ans de disette du XV italien, Ange Capuozzo a un peu gâché la fête des Gallois, finalement quatrièmes de ce Tournoi avec sept points alors qu’une victoire leur offrait la troisième place. L’arrière de 22 ans a remercié Josh Adams pour son initiative de grande classe.

"C’est juste énorme, s’est enthousiasmé l’un des héros de cette victoire transalpine. Et puis il m’a glissé quelques mots qui franchement, venant d’un joueur comme lui pour ma deuxième sélection et moi petit joueur, étaient justes exceptionnels. Il m’a dit 'à bientôt' surtout."

Et Ange Capuozzo de conclure en relativisant l’exploit de son équipe à Cardiff: "Forcément c’est une victoire et on est heureux car c’est un moment historique pour nous. Il faut relativiser car on reste quand même derniers de la compétition et on ne va pas la fêter comme une Coupe du monde. On a envie de confirmer avec les matchs de cet été."