Irlande-France: la forte ambition de Fickou, "on veut gagner des titres"

Gaël Fickou a honoré dimanche face à l’Irlande sa 60e sélection avec le XV de France. Après la victoire des Bleus (15-13), le centre parisien est revenu sur ce moment particulier sur RMC, en se concentrant sur la quête de titres.

Gaël Fickou avait deux raisons de se réjouir dimanche soir: la victoire du XV de France en Irlande (15-13), ce qui n’était plus arrivé depuis dix ans, mais aussi sa 60e sélection. Un CV international déjà bien rempli à seulement 26 ans. "Ça fait plaisir et c’est gratifiant mais ce n’est pas une fin en soi. Je veux aller beaucoup plus loin, gagner des titres, des matchs comme ce soir (dimanche)", a-t-il confié sur RMC.

"Le plus important, c’est de gagner pour qu’on rentre dans l’histoire"

"Avant le match, j’ai dit aux mecs: 'Les gars, on s’en fout de la 60e sélection. Le plus important, c’est de gagner ce match, pour qu’on rentre dans l’histoire'. Parce que si c’est ma 60e sélection et qu’on perd, on ne s’en souviendra pas. Ça fait dix ans qu’on nous bassine avec les statistiques en nous disant que quand on vient ici, on prend des raclées. La 60e n’est qu’un détail", a continué Gaël Fickou.

Pour marquer le coup, la 60e sélection du capitaine de la défense française a été abordée samedi soir, lors de la remise des maillots. Les joueurs ont alors eu des mots particuliers pour lui. "Dans notre groupe, il y a beaucoup d’humain. A chaque fois qu’il y a un événement qu’on peut fêter, que ce soit un anniversaire, des capes ou des moments marquants, on essaye de les cibler. Je pense que l’équipe n’a pas lâché ce soir aussi par rapport à ça. Ça nous a motivé. Tous les mecs avaient à cœur de faire un gros match pour me récompenser", a également raconté le centre parisien, qui va alors pouvoir savourér ce moment spécial sereinement.

Grâce à leur victoire en Irlande, les Bleus prennent la tête du Tournoi et rêvent du Grand Chelem. Après un week-end de repos, ils affronteront l’Ecosse au Stade de France le 28 février.