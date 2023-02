Italie-France: "Pas de quoi sauter partout", l'avertissement de Dupont malgré la victoire

Vainqueur avec le bonus offensif face à l'Italie en ouverture du Tournoi des VI nations (29-24), le XV de France a souffert et a été trop indiscipliné. De quoi attiser la colère de son capitaine Antoine Dupont.

Le XV de France a souffert pour son premier match dans le Tournoi des VI nations. Tenants du titre, les Bleus s'en sont sortis avec le bonus offensif au Stadio Olimpico (29-24) mais ont été beaucoup trop indisciplinés pendant 80 minutes, ce qui a permis aux Italiens de rester dans la partie jusque dans les derniers instants. Si les Bleus assurent l'essentiel et repartent avec cinq points (comme l'Irlande et l'Ecosse), Antoine Dupont n'avait pas le sourire au coup de sifflet final.

"Il n'y a pas de quoi sauter partout après cette victoire. On a été trop indisciplinés. On doit tourner autour de 20 pénalités (18, ndlr). À ce niveau, ce n'est pas jouable et il faudra rectifier le tir. On va analyser mais on n'a pas su stopper cette contagion qui nous a pris dès le début du match. On n'a pas su corriger nos attitudes en temps réel. On a eu des mots sur ça à la mi-temps. On n'a pas su rectifier tout ça en temps réel. On va le faire dans la semaine. On va essayer de positiver mais il y a plus de négatif que de positif aujourd'hui. Quand on voit le score et le scénario, ça aurait pu être pire que ça", a confié le capitaine des Bleus au micro de France 2.

Galthié lance le choc face à l'Irlande

Le discours était sensiblement le même du côté de Fabien Galthié, qui retient surtout "la difficulté de gagner le match" pour le XV de France. "Il a fallu composer pour ramener la victoire avec le bonus offensif, ce qui nous maintient dans la course. Il y a du positif, c'est une victoire bonifiée. C'était l'objectif, a rappelé le sélectionneur français sur France 2. Celui qui n'a pas été atteint, c'est la qualité de la performance. On a été bien empêchés par les Italiens, on a été trop sanctionné. 18 fois, plus les avantages et le carton jaune (contre Charles Ollivon), surtout dans des zones où on ne doit pas faire de fautes. En position défensive, on s'est mis en difficulté."

Cette semaine, les axes de travail seront nombreux pour les Tricolores, d'autant que l'adversaire sera redoutable, avec un déplacement en Irlande samedi (15h15). Tout simplement la meilleure équipe au classement IRB. Et Fabien Galthié espère que l'arbitrage sera au rendez-vous. "On peut vite rectifier le tir en discutant avec le futur corps arbitral. La semaine prochaine, ce sera Mr Barnes qui nous arbitre en Irlande. Il faudra comprendre comment il veut que la partie se passe", a averti le sélectionneur. Mais avant, le travail ne manquera pas cette semaine.