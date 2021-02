XV de France: cinq nouveaux cas positifs, dont le capitaine Ollivon

Le cluster de coronavirus s'étend dans les rangs du XV de France avec cinq nouveaux cas positifs détectés parmi les joueurs, dont le capitaine Charles Ollivon et Brice Dulin. Ils sont forfaits pour la réception de l'Ecosse, dimanche (16h) lors du Tournoi des VI Nations.

Les cas de coronavirus explosent dans les rangs du XV de France. Cinq nouveaux joueurs ont été testés positifs après les examens PCR réalisés dimanche à leur retour à Marcoussis, dimanche, a annoncé la Fédération française de rugby (FFR) ce lundi. Cela concerne le capitaine Charles Ollivon, l'arrière Brice Dulin, le pilier Cyril Baille, le deuxième ligne Romain Taofifenua et le talonneur Peato Mauvaka. Ils seront tous absents pour la réception de l'Ecosse, dimanche (16h) lors de la 3e journée du Tournoi des VI Nations.

Déjà dix forfaits

Cinq renforts ont été appelés pour les remplacer: le talonneur Gaëtan Barlot (0 sélection, Castres), le pilier Thierry Paiva (0 sélection, Union Bordeaux Bègles), le deuxième ligne Cyril Cazeaux (0 sélection, Union Bordeaux Bègles), le deuxième ou troisième ligne Baptiste Pesenti (2 sélections, Pau) et l'arrière Thomas Ramos (14 sélections, Toulouse).

Ces cinq nouveaux forfaits s'ajoutent à ceux d'Antoine Dupont, Gabin Villière, Mohamed Haouas, Arthur Vincent et Julien Marchand. Quatre membres du staff sont également touchés par le Covid-19 dont le sélectionneur Fabien Galthié, William Servat et Karim Ghezal. Dans son communiqué de ce lundi, la FFR précise que deux autres membres de l’encadrement "sont considérés comme cas suspicieux". "En vue d’un isolement, le retour au domicile des joueurs et des membres de l’encadrement concernés est en cours", précise le texte.

Retour à l'entraînement prévu mercredi

"Le retour à un entraînement collectif est fixé à mercredi 24 février sous réserve des résultats des tests réalisés toutes les 24h", indique encore l'instance. Ces nouveaux cas rendent un peu plus incertaine la tenue du match face à l'Ecosse, dimanche au Stade de France, même si son annulation n'est pas envisagée.

"La compétition ne laisse pas de place à l'inquiétude, a tenté de rassurer le manager Raphaël Ibanez, dans l’émission Stade 2, dimanche. Nous ne voulons pas de staff ou joueurs inquiets, mais des hommes engagés dès demain, après connaissance de cet énième test. Nous entrons dans une semaine de préparation et je peux vous assurer que nous serons prêts à affronter l'Ecosse au Stade de France."

"Nous avons préparé un plan d'adaptation, vous pouvez faire confiance à Fabien, a ajouté l'ancien talonneur. Si d'autres cas s'avèrent positifs, nous avons de toutes façons pris des mesures exceptionnelles avec le concours de la cellule Covid qui veille sur le groupe France. Les tests vont être triplés, on va avoir un test tous les jours. Et s'il y avait malheureusement un cas détecté, il serait immédiatement placé à l'isolement. Mais nous sommes confiants." Si la rencontre a lieu, les Bleus seront privés de leur colonne vertébrale pour défier le XV du Chardon après leurs deux succès en Italie (50-10) et en Irlande (15-13).