XV de France: "Il va revenir avec nous", Servat compte sur Ollivon chez les Bleus

Tout juste revenu à la compétition avec Toulon après une grave blessure, Charles Ollivon n’a pas participé au Tournoi des VI Nations et au Grand Chelem réalisé par le XV de France. Invité mardi du Super Moscato Show, William Servat a toutefois confirmé que le troisième ligne avait bien un avenir chez les Bleus.

Emblématique capitaine depuis le début de l’ère Galthié, Charles Ollivon a pourtant manqué le Tournoi des VI Nations et le Grand Chelem réalisé par le XV de France. La faute à une vilaine blessure au genou gauche qui l’a éloigné des terrains pendant près de neuf mois. Tout juste revenu à la compétition avec son club de Toulon en Top 14, le troisième ligne n’a jamais perdu de vue les Bleus mais va devoir patienter, au moins jusqu’aux tests-matchs de juillet contre le Japon, avant d’y effectuer un très probable retour.

"Bien évidemment que Charles Ollivon est un gros prétendant au XV de France, a d’emblée confié ce mardi William Servat lors de son passage sur RMC dans l’émission de Super Moscato Show. Après, aujourd’hui, Charles a envoyé des messages à tout le monde. Il m’en a aussi envoyé à moi. Il est tellement content pour nous. Il est tellement fier de voir cette équipe de France qu’il a dirigé pendant de nombreux mois avoir ce résultat aujourd’hui."

Ollivon a vibré pour le XV de France depuis Toulon

Loin des yeux mais pas loin du cœur, Charles Ollivon n’a pas manqué de saluer le fabuleux Grand Chelem réalisé par ses amis et coéquipiers du XV de France. Et ce, même si cela pourrait conduire à un passage de témoin définitif pour le capitanat entre lui et Antoine Dupont. Intérimaire pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée s’est chargé de cette tâche à la perfection. Mais le probable retour de Charles Ollivon chez les Bleus va contraindre le staff tricolore à trancher.

"Charles est fier pour nous. Il est heureux pour nous, a ensuite assuré William Servat. Charles Ollivon aujourd’hui ne se pose pas la question de savoir s’il est capitaine ou pas capitaine. Ce dont il a envie c’est de revenir à son meilleur niveau pour participer aujourd’hui à cette équipe de France et faire partie du groupe. C’est quelque chose d’extraordinaire. Quand on vit avec ce groupe, on se rend compte que l’intérêt personnel passe parfois après le groupe."

Servat: "Aujourd’hui c’est le premier supporter du XV de France"

L’un des adjoints de Fabien Galthié a ensuite une nouvelle fois vanté les mérites de Charles Ollivon et son apport au sein du collectif tricolore. L’ancien talonneur des Bleus et du Stade Toulousain a salué son rôle dans le groupe malgré son absence à Marcoussis.

"Charles ne fait pas partie des personnes qui privilégient leur intérêt personnel, a poursuivi William Servat. Charles envoie des messages tout le temps, il est dithyrambique avec nous. C’est le premier supporter du XV de France aujourd’hui et bientôt il sera un des joueurs du XV de France. Bien évidemment."

Et "La Bûche" de lancer tel un augure: "Bien évidemment que l’avantage d’avoir été capitaine, c’est de savoir que de toute manière il va revenir avec nous. Le trio Alldritt-Jelonch-Cros c’est peut-être la meilleure troisième ligne du monde. Mais Charles reviendra et les choses se feront naturellement. C’est quelqu’un d’important pour le XV de France. […] Peut-être que les journalistes se posent des questions car ce XV de France interroge et pose des questions. Mais je ne crois pas