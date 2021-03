XV de France: Jalibert forfait contre l’Ecosse, Carbonel appelé

Touché à la tête contre le pays de Galles, Mathieu Jalibert ne participera pas au dernier match des Bleus contre l'Ecosse, vendredi, qui pourrait permettre aux joueurs de Fabien Galthié de décrocher le premier titre de la France depuis 2010. L'ouvreur sera remplacé par Louis Carbonel.

Mathieu Jalibert a déclaré forfait pour le dernier match du XV de France dans le Tournoi des VI Nations, contre l’Ecosse, vendredi prochain. Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles a publié un message sur Instagram: "Fin du tournoi pour moi… Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que tous vos messages me vont droit au cœur. Plus fort ensemble." Titulaire contre le pays de Galles samedi (32-30), le demi d’ouverture avait cédé sa place à Romain Ntamack sur protocole commotion en première période (29e), et n’était plus entré sur le terrain par la suite, laissant le soin à son coéquipier de guider le jeu des Bleus.

Le Tournoi des VI Nations est terminé pour Mathieu Jalibert © @mattjalibert

Carbonel va remplacer Jalibert dans le groupe

"Mathieu Jalibert a reçu un choc au visage, on a préféré ne pas prendre de risques. Les deux joueurs vont bien. Ils participent en ce moment à la troisième mi-temps", tentait de rassurer Fabien Galthié encore euphorique, alors que le sélectionneur nageait dans sa piscine de bonheur. Romain Ntamack devrait logiquement occuper le poste de demi d’ouverture contre l'Ecosse et le chassé-croisé avec Jalibert connaître un nouvel épisode. Ntamack, qui n’avait qu’un match de Top 14 dans les jambes avec le Stade Toulousain avant son entrée sur le terrain hier, a rapidement retrouvé le rythme, conduisant les Bleus avec lucidité vers un exploit mémorable.

Selon nos informations, Louis Carbonel par le staff de l'équipe de France pour remplacer numériquement Mathieu Jalibert et prendre place sur le banc contre l’Ecosse, sachant que Romain Taofifenua (genou) et Paul Willemse (suspendu) seront également absents. Pour remporter le Tournoi des VI Nations. Les Bleus devront réaliser une prouesse. Il leur faudra en effet s’imposer avec le bonus offensif et un écart d’au moins 21 points pour être sacrés ou de 20 points en marquant au moins 6 essais. Les Français courent après leur premier trophée depuis 2010.