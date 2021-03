XV de France: Jalibert reconduit en 10, la même équipe face au pays de Galles

Le staff du XV de France a décidé de reconduire le même XV de départ face au pays de Galles, samedi, que celui qui a débuté la semaine dernière en Angleterre (défaite 23-20). Matthieu Jalibert conserve notamment son poste à l’ouverture.

Fabien Galthié et son staff ont décidé de privilégier la continuité pour le choc face au pays de Galles, samedi (21h) lors de la cinquième et dernière journée du Tournoi des VI Nations. Ils ont reconduit la même équipe que celle qui a débuté en Angleterre la semaine dernière lors de leur courte et cruelle défaite (23-20). Elu homme du match contre le XV de la Rose, Matthieu Jalibert conserve son poste à l’ouverture, Romain Ntamack devant de nouveau se contenter d’une place sur le banc des remplaçants.

Le Bordelais formera la charnière avec l’indéboulonnable Antoine Dupont. Rien ne bouge non plus dans le reste de l’équipe avec Brice Dulin à l’arrière et une ligne Penaud-Vakatawa-Fickou-Thomas chez les trois quarts. Idem parmi les avants où Romain Taofifenua est reconduit en deuxième ligne aux côtés de Paul Willemse. Le Toulonnais avait aligné en l’absence de Bernard Le Roux, blessé. Et il avait signé une grosse performance face aux Anglais avec 17 plaquages en une heure. Il avait été ménagé en début de semaine en raison de douleurs au dos. Il est finalement rétabli et tiendra bien sa place face au XV du Poireau.

Dylan Cretin a de nouveau été préféré à Anthony Jelonch en troisième ligne pour accompagner le capitaine Charles Ollivon et Grégory Alldritt.

Après deux victoires en Italie (50-10) et en Irlande (15-13), les Bleus ont concédé leur première défaite du Tournoi des VI Nations, samedi dernier à Twickenham (23-20) en concédant un essai en toute fin de match. Avec 10 points, ils conservent une chance de remporter le Tournoi. Il faudra pour cela battre le pays de Galles (19 points), dernière équipe encore en lice pour le Grand Chelem, si possible avec le bonus offensif et sans concéder le défensif. Les Bleus devront ensuite remporter leur match en retard face à l’Ecosse, là encore avec le bonus offensif.

La compo du XV de France: Dulin - Thomas, Vakatawa, Fickou, Penaud - (o) Jalibert, (m) Dupont - Ollivon (cap), Alldritt, Cretin - Willemse, Taofifenua - Haouas, Marchand, Baille

Remplaçants: Chat, Gros, Atonio, Rebbadj, Jelonch, Serin, Ntamack, Vincent