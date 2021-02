XV de France: Maracineanu demande à la FFR une enquête interne après l'épidémie de Covid-19

Dans un courrier envoyé ce mercredi, la ministre déléguée en charge des Sports Roxana Maracineanu a demandé au président de la FFR, Bernard Laporte de diligenter une enquête interne remise sous huit jours, après les nombreux cas de Covid-19 dans les rangs du XV de France.

La Fédération française de rugby va devoir officiellement s’expliquer sur l’épidémie de Covid-19 qui a frappé le XV de France. Pas moins de onze joueurs ont été testés positifs ainsi que quatre membres du staff dont le sélectionneur Fabien Galthié. Pourquoi autant de cas? Comment les expliquer? Le protocole a-t-il été vraiment bien respecté? Autant de questions pour le moment sans réponse alors que Galthié est suspecté d’avoir brisé la bulle sanitaire.

Lundi, Roxana Maracineanu s’était déjà entretenue avec Bernard Laporte. La ministre déléguée chargée des Sports est allée encore plus loin et a écrit au président de la FFR pour avoir davantage d’explications. Elle lui a demandé par courrier de diligenter "une enquête interne relative à la mise en œuvre et au respect du protocole sanitaire validé par les autorités en amont du Tournoi des VI Nations". La Fédération ne devra pas traîner puisque cette enquête devra être remise à la ministre sous huit jours.

"Comprendre" la chaîne de contamination

Par ailleurs, le ministère des Sports a sollicité celui des Solidarités et de la Santé pour faire toute la lumière sur cette affaire. Il s’agit de "comprendre de quelle manière la chaîne de contamination s’est constituée au sein de l’Équipe de france et dans la bulle sanitaire mise en place par la FFR autour de la délégation, permettant ainsi un retour d’expérience indispensable à l’amélioration des protocoles en vigueur".

Dimanche après-midi (16h), le XV de France, privé notamment de son capitaine Charles Ollivon et de son demi de mêlée Antoine Dupont, affrontera l’Écosse au Stade de France lors de la troisième journée du Tournoi.