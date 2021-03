XV de France: Moefana, Pesenti et Taofifenua laissés à disposition de leurs clubs

Le deuxième ligne palois Baptiste Pesenti, l’ailier du Racing Donovan Taofifenua et le centre bordelais Yoram Moefana ont été libérés par le XV de France et laissés à disposition de leurs clubs.

C'est un geste de l'équipe de France envers le Top 14. Le deuxième ligne palois Baptiste Pesenti (23 ans), l’ailier du Racing Donovan Taofifenua (21 ans) et le centre bordelais Yoram Moefana (20 ans) ont été libérés par le staff des Bleus. Le groupe tricolore a été réduit à 28 éléments (dont cinq réservistes) pour le match tant attendu contre l’Ecosse vendredi (21h) en clôture du Tournoi des VI Nations, au Stade de France. Pesenti, Taofifenua et Moefana ont été laissés à la disposition de leurs clubs qui disputeront samedi la 20e journée de Top 14.

Ils pourront jouer en club samedi

Le Racing 92 de Taofifenua ira à Bayonne, Pau et Pesenti se rendront à Castres et l'UBB de Moefana accueillera La Rochelle. Vendredi, le XV de France tentera de surclasser l'Ecosse pour remporter son premier Tournoi des VI Nations depuis 2010, le dix-huitième de son histoire. Pour doubler le pays de Galles, il faudra inscrire quatre essais, un point de bonus offensif et avoir 21 points d'écart ou bien six essais et "seulement" vingt points d'écart. Un sacré défi.

Privés de Matthieu Jalibert et Paul Willemse, les Bleus seront notamment menés par Bernard Le Roux et Swan Rebbadj en deuxième ligne, Romain Ntamack comme demi d'ouverture, Arthur Vincent au centre et Gaël Fickou à l'aile. En face, l'ouvreur Finn Russell fera son retour dans le XV écossais.