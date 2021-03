XV de France: Ntamack et Vakatawa de retour dans le groupe pour l’Angleterre

Romain Ntamack et Virimi Vakatawa font leur retour dans le groupe du XV de France pour le match face à l’Angleterre samedi dans le Tournoi des Six Nations.

Deux retours de poids pour les Bleus avant le Crunch. De retour de blessure, Romain Ntamack, l'ouvreur du Stade Toulousain, et Virimi Vakatawa, le centre du Racing, figurent dans le groupe du XV de France pour le déplacement en Angleterre samedi dans le cadre du Tournoi des Six Nations (17h45). Le premier avait été victime d'une fracture de la mâchoire fin décembre, le second avait été touché au genou en janvier. Ils étaient absents pour les deux premiers matchs des Bleus dans le Tournoi, deux victoires, en Italie (50-10) puis en Irlande (15-13).

Le groupe du XV de France pour l'Angleterre:

Dorian Aldegheri, Cyril Baille, Pierre Bourgarit, Camille Chat, Jean-Baptiste Gros, Mohamed Houas, Wilfried Hounkpatin, Julien Marchand, Cyril Cazeaux, Bernard Le Roux, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Grégory Alldritt, Dylan Cretin, Anthony Jelonch, Charles Ollivon, Cameron Woki, Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Baptiste Serin, Matthieu Jalibert, Romain Ntamack, Jonathan Danty, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Virimi Vakatawa, Damian Penaud, Donavan Taofifenua, Teddy Thomas, Anthony Bouthier, Brice Dulin