XV de France: que vont devoir faire les Bleus dans les jours à venir?

Info RMC SPORT - En raison du report du match contre l’Ecosse suite à de nombreux cas de Covid-19 dans les rangs du XV de France, les internationaux français ont été libérés vendredi matin pour rentrer séparément chez eux. Ils devront s’isoler et respecter des règles bien précises, mais qui varient selon les cas.

Quelles seront les conséquences pour les clubs de Top 14 de l’épidémie de Covid-19 dans les rangs du XV de France? Quand les internationaux pourront-ils jouer en championnat? Dès ce week-end pour les trois matchs en retard (Toulon-Bayonne, Agen-Clermont, La Rochelle-Toulouse) ou la semaine prochaine dans le cadre de la 18e journée? Autant de questions jusque-là sans réponse. "Nous n’avons malheureusement aucune information, aucun retour de la Fédération", avouait vendredi à RMC un dirigeant de club un peu dépité. La veille au soir, les commissions d’expertises médicales de la Ligue et de la Fédération se sont réunies pour justement faire le point sur ce dossier.

Isolement strict de 10 jours à compter des derniers symptômes

Selon les informations de RMC Sport, Bernard Dusfour, président de la commission médicale de la LNR, a envoyé un mail vendredi matin à l’ensemble des médecins de clubs ayant des joueurs de Top 14 pour leur annoncer les décisions entérinées ces dernières heures. Pour les joueurs testés positifs, soit 12 éléments du XV de France depuis la semaine dernière, il faudra respecter "un isolement strict durant dix jours à compter de la date de leurs derniers symptômes s’ils sont symptomatiques ou à compter de la date du test positif s’ils sont asymptomatiques".

Sept jours d'isolement pour les cas contacts

Pour ceux qui ont été testés négatifs, considérés comme cas contacts, les règles à respecter sont évidemment différentes, mais la prudence est là aussi obligatoire. Du fait de la nature même du variant britannique, ils seront soumis à "un isolement strict de sept jours à compter du dernier contact avec le dernier joueur positif", soit mercredi lors de l’entrainement à haute intensité en présence de Uni Atonio (dont les résultats se sont avérés positifs jeudi matin, entrainant ainsi le report du match contre l’Ecosse). Tous passeront par ailleurs un test PCR jeudi prochain dans la matinée.

Une distinction pour les "immunocovid"

Enfin, toujours pour les joueurs négatifs, une distinction est faite pour ceux qui avaient déjà été touchés par le Covid-19 ces trois derniers mois. On les appelle les "immunocovid". Peuvent-ils être utilisés par leurs clubs ce week-end, notamment pour La Rochelle-Toulouse? Les interrogations sont les mêmes pour la semaine prochaine. Pourront-ils s’entrainer et être alignés pour la 18e journée de championnat? Leur gestion se fera "au cas par cas par la Commission d’expertise à la demande des médecins en accord avec la FFR". En coulisses, les managers de Top 14 essaient actuellement d’en savoir plus afin de s’organiser.